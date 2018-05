Kto sprzedawał papiery GetBacku? KNF i UOKiK prześwietlają banki

Fot. Bartłomiej Zborowski

Banki i domy maklerskie są prześwietlane przez organy państwowe. UOKiK, KNF, ale i inne instytucje chcą się dowiedzieć, jak wyglądało sprzedawanie obligacji firmy klientom i które banki były w to zaangażowane.- Mamy kontrole kilku instytucji naraz. Wszystko w sprawie sprzedaży obligacji GetBack - mówi anonimowo "Rzeczpospolitej" pracownik dużego banku.

Z informacji "Rz" wynika też, że UOKiK i KNF wysłały do banków oraz domów zapytania i ankiety. Instytucje chcą w ten sposób dowiedzieć, kto sprzedawał obligacje GetBacka i jak ten proces wyglądał.

Prześwietlanie GetBacka. "Tryb natychmiastowy"

- Sprawie został nadany najwyższy priorytet, odpowiedzi miały być natychmiastowe - mówi z kolei "Rz" szef domu maklerskiego. Szacuje się, że ponad 9 tysięcy indywidualnych klientów ma obligacje GetBacka.

Tymczasem niedawno do sądu trafił wniosek o odebranie szefostwu GetBacka zarządzania firmą. Windykator wciąż nie opublikował raportu rocznego, choć powinien zrobić to do końca kwietnia. Szacuje się, że firma w 2017 r. mogła mieć nawet miliard zł straty.

