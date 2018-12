Przygotowania do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Resort analizuje podział ruchu na warszawskim lotnisku

Przypomnijmy, że 7 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny. Zakłada ona budowę hubu transportowego. Podstawowy zakres prac powinien zakończyć się do 2027 roku.

Do czasu uruchomienia CPK bardzo ważne jest zapewnienie maksymalnej przepustowości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.

- "Priorytetem w tej sytuacji jest przeniesienie, zgodnie z obowiązującym prawem i za zgodą Komisji Europejskiej, części ruchu lotniczego do innego portu lotniczego położonego w regionie Mazowsza, dzięki czemu port warszawski zwiększy swoją zdolność do przyjmowania statków powietrznych operujących w ruchu przesiadkowym na trasach długodystansowych" – czytamy w komunikacie na stronie internetowej resortu.

Dla administracyjnego podziału ruchu niezbędne jest, by lotniska, między które dzielony jest ruch, były ze sobą połączone na tyle dobrze, by można dostać się z jednego do drugiego w czasie maksymalnie 90 minut.