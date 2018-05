PZU przebił oczekiwania rynku. Mocny wzrost wpływów z OC od firmowych aut

Fot. REPORTER PZU zebrało najwięcej składki w historii

PZU to zbyt duża instytucja, żeby zaskakiwać błyskawicznymi wzrostami składki. To jednak się udało w przypadku ubezpieczeń firmowych flot samochodów. Gorzej z ubezpieczeniami na życie.

PZU miał 640 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale. To słabo, jeśli porównywać z 940 mln zł zysku rok wcześniej, ale za to dobrze w porównaniu z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali, że będzie o 4 proc. gorzej. To ostatnie pomogło notowaniom akcji, które w środę utrzymały się na poziomie z poprzedniego dnia, choć cała giełda spadała o średnio 0,5 proc.

Notowania wsparła deklaracja o wypłacie dywidendy. Kwota ma być blisko dwa razy wyższa niż w poprzednim roku. Na wypłatę ma pójść 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 r., co da 2,5 zł na akcję. Dzień ustalenia praw do dywidendy został ustalony na 12 września, a wypłata ma nastąpić 3 października.

Taką propozycję akcjonariuszom złożył zarząd, co dostało zatwierdzenie od rady nadzorczej. Rok wcześniej było zaledwie 1,4 zł, ale wtedy spółka potrzebowała pieniędzy na kupno akcji Banku Pekao.

Rekordowa składka

Grupa PZU otworzyła rok rekordową sprzedażą ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osiągnęła wartość 5,83 mld zł, co jest najlepszym wynikiem w historii grupy, podkreśliło PZU. Rok wcześniej było 5,77 mln zł.

- Jeszcze nigdy w historii Grupy PZU w pierwszym kwartale nie notowaliśmy tak wysokiego poziomu składki przypisanej - skomentował prezes Paweł Surówka.

Wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych. W segmencie klienta masowego w Polsce udało się zebrać o 2 proc. więcej składki OC i 1,2 proc. AC, a od klientów korporacyjnych o aż 15,6 proc. składki OC i 3 proc. AC. Spółka wyjaśnia, że to konsekwencja m.in. wzrostu średniej składki.

Rosła też sprzedaż w spółkach zagranicznych. O aż 20 proc. (+60 mln zł) była wyższa w krajach bałtyckich, głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

"Wzrosty zostały częściowo skompensowane niższą składką w segmencie ubezpieczeń indywidualnych (-62 mln zł) głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance" - podano w raporcie.

PZU to już nie tylko ubezpieczenia

PZU ujmuje już w wynikach skonsolidowanych działalność bankową. To podwyższa wynik w porównaniu z poprzednim rokiem. W pierwszym kwartale zyski Pekao i Aliora podwyższyły zysk operacyjny grupy PZU o 127 mln zł. Rok temu, gdy Pekao jeszcze nie było konsolidowane, Alior dodał 28 mln zł zysku do wyników grupy.

Wynik banków to niecałe 20 proc. zysków grupy PZU. Pozostała część to ubezpieczenia majątkowe, osobowe i na życie.

Poprawiły się wyniki na ubezpieczeniach korporacyjnych o 89 mln zł w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz spadku roszczeń w szkodach rzeczowych. Gorsza o 10 mln zł była natomiast rentowność ubezpieczeń masowych, słabiej też wyglądała sprawa zysków na inwestycjach - po prostu notowania na giełdzie zaczęły spadać, co tylko w części zrekompensowały zyski na obligacjach skarbowych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU w pierwszym kwartale wyniósł 258 mln zł wobec 343 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto PZU Życie wyniósł 269 mln zł wobec 221 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączenie Aliora z Pekao? Wyniki analiz za półtora miesiąca

PZU liczy, że analizy dotyczące współpracy lub połączenia Banku Pekao z Alior Bankiem będą znane do końca drugiego kwartału, poinformował prezes PZU Paweł Surówka.

- Chciałbym podkreślić, że te rozmowy i analizy dzieją się między bankami. Prezes Krupiński zapewnił, że te wyniki będą znane do końca drugiego kwartału i w moim odczuciu tak będzie. Liczę, że to zakończy etap oczekiwania i spekulowania ze strony inwestorów - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

W październiku 2017 r. Bank Pekao poinformował, że zawarł z Alior Bankiem list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów. Podkreślono jednocześnie, że strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących swojej potencjalnej współpracy.

Zarówno Bank Pekao, jak i Alior Bank są kontrolowane przez PZU. Udział PZU w kapitale Pekao wynosi 20 proc., zaś 12,8 proc. należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei PZU, PZU Życie oraz TFI PZU posiadają łącznie 32,22 proc. udziałów w kapitale Alior Banku.

