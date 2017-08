Rekordowy zysk PZU. To najlepszy wynik w historii

Fot. Bartosz Wawryszuk

PZU notuje kolejny rekord przypisu składki brutto i podwaja zysk w I półroczu 2017.

Z danych opublikowanych w czwartek rano przez grupę PZU wynika, że firma odnotowała rekordowe wyniki sprzedaży. Wzrost składki przypisanej brutto powiększył się aż o 17,7% r/r do kwoty 11,6 mld zł. Spółka może również pochwalić się coraz większą liczbą klientów. W pierwszym półroczu br. było ich aż o pół miliona więcej niż w porównywalnym okresie 2016 roku.

- PZU pobiło kolejne rekordy. Rośniemy, ufają nam klienci, konsekwentnie realizujemy naszą strategię zakładającą nie tylko zwiększanie sprzedaży, ale także dużą dyscyplinę kosztową, która pozwala nam stale poprawiać rentowność naszej Grupy – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA, cytowany w komunikacie spółki.

Źródło: PZU S.A.

Nie dopłacamy do ubezpieczeń

Przedstawiciele spółki wyjaśniają, że firma w pierwszym półroczu znacznie poprawiła rentowność ubezpieczeń majątkowych.

- Wszystkie główne linie biznesowe we wszystkich segmentach są dzisiaj dochodowe. To efekt dużej dynamiki sprzedaży zarówno produktów komunikacyjnych jak i poza komunikacyjnych, niższej szkodowości w ubezpieczeniach rolnych oraz dużej dyscypliny kosztowej. W efekcie tych działań wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce uległ poprawie o 1,1% osiągając na koniec czerwca 2017 roku poziom 6,9%. Oznacza to, że jesteśmy w stanie oferować nasze produkty taniej niż nasi kluczowi konkurenci - komentuje Tomasz Kulik, CFO PZU.

Klienci PZU żyją dłużej

Grupa może pochwalić się również dobrymi wynikami w ubezpieczeniach grupowych. Ich rentowność w drugim kwartale osiągnęła poziom 24,5%. Sukces był możliwy dzięki niższym kosztom obsługi, ale też wynika z mniejszej liczby zgonów wśród klientów grupy.

- Kładziemy duży nacisk na rozwój naszych usług w obszarze ochrony zdrowia, zarówno w zakresie rozwoju produktów zdrowotnych, jak i poszerzania sieci współpracujących z nami placówek. Ten obszar jest dla nas strategiczny, ponieważ jest jednym najszybciej rozwijających się segmentów rynku - dodaje Roman Pałac, prezes PZU Życie

Chcemy być partnerem pierwszego wyboru

Wynik inwestycyjny grupy PZU w I półroczu 2017 był trzy razy wyższy r/r osiągając poziom 1 087 mln zł. Spółka wyjaśnia, że to efekt wyższej rentowności osiągniętej na instrumentach kapitałowych, co było m.in. związane z poprawą koniunktury rynkowej – indeks WIG wzrósł o 17,9% w porównaniu do końca 2016 roku wobec spadku o 3,7% w analogicznym okresie roku ubiegłego.7 czerwca 2017 PZU sfinalizowało transakcję zakupu 20% akcji Banku Pekao (wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju PFR – 32,8%). W jej wyniku PZU stał się największą grupą oferującą kompleksowe usługi finansowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej o łącznej sumie bilansowej ponad 295 mld zł (aktywa PZU, Pekao oraz Alior Banku).

- Dziś PZU to grupa finansowa, która chce być partnerem pierwszego wyboru dla naszych klientów zarówno w obszarze ubezpieczeń majątku i życia, jak i oszczędności, ochrony zdrowia czy produktów bankowych - podsumowuje Paweł Surówka, prezes PZU.