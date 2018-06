Rafał Zaorski. Człowiek, który chwali się w sieci milionowymi zyskami [WYWIAD]

Fot. Maciej Stanik/Wirtualna Polska Inwestor, spekulant, przedsiębiorca i fan deskorolek oraz rolek. To Rafał Zaorski, twórca Trading Jam Session

Zaczynał od serwisu komputerów i tworzenia stron internetowych. Teraz potrafi pochwalić się w mediach społecznościowych milionowymi zyskami, a część oddaje na potrzeby charytatywne. Money.pl rozmawia z Rafałem Zaorskim.

Rafał Zaorski, inwestor, założyciel stowarzyszenia inwestorów Trading Jam Session: O czym będziemy rozmawiać?

Mateusz Ratajczak, money.pl: O Tobie. Nie o analizie technicznej, nie o strategiach inwestycyjnych. Raczej o tym, kim jest gość, który wrzuca w mediach społecznościowych informacje o milionowych zyskach z inwestycji.

Żadna tajemnica. Spekulantem bywam, inwestorem i przedsiębiorcą jestem. Lat dokładnie 40, choć niektórzy mówią, że wyglądam na mniej. Mam przekonanie, że napoje energetyczne i aspartam z nich doskonale konserwuje. I do tego jeżdżę na deskorolce i rolkach. Tyle.

A po co chwalisz się takimi kwotami w sieci? To kwestia ego?

Zupełnie nie. To kwestia wiarygodności. Jeżeli od kilku lat aktywnie działam na polskiej scenie traderskiej [obrót akcjami, obligacjami - red.]. Zdarzają mi się jakieś prezentacje, wystąpienia na branżowych wydarzeniach, więc po prostu muszę być wiarygodny. A jakie zaufanie ma gość, który mówi o technikach i nie pokazuje ich rezultatów?

Powinien mieć niskie.

Powinien. Ale dziś pełno jest hochsztaplerów, którzy sprzedają za pieniądze swoje wątpliwe prawdy objawione. Albo przekonują ludzi, że z marszu zostaną milionerami. To bzdura, ale zawsze znajdą się naiwni. Jeżeli chcesz wyrzucać naciągaczy z rynku, edukować ludzi, to nie możesz iść ich śladem.

Więc odpalam transmisję na Facebooku i działam. Spójrz na to z tej strony: albo przegram publicznie wszystkie pieniądze, albo zyskam. Dziś już nie ma etyki spekulanta, etyki inwestora. Skoro chcesz pokazywać innym, że masz rację, to wyciągnij papiery na stół. A jak nie potrafisz, to siedź cicho i nie naciągaj.



Kiedyś inwestowanie było naprawdę fajną przygodą. Nie było szkoleniowców, którzy za pieniądze zrobią z każdego milionera. Nikt nie chciał wciskać sobie żadnego badziewia, bo inaczej tego określić się nie da. Dom maklerski był z kolei po prostu domem maklerskim, a nie twoim przeciwnikiem na rynku. Maklerzy byli kumplami i dbali o to, żeby wszystkim dobrze szło. Zależało im na obrotach, na wizerunku. A dziś... ciągła walka. Nie tylko na rynku, ale z całym otoczeniem. I stąd wyszedłem z wynikami na zewnątrz. Od patrzenia na sumy, wolę, żeby ludzie analizowali ruchy. Moje, swoje.

A nie martwisz się, że pokazując wideo z zarobionymi pieniędzmi, wciągasz na rynek niedoświadczonych graczy? I oni też stracą.

Czy Robert Lewandowski słyszy, że ryzykuje zdrowiem tysięcy dzieci, bo pokazuje, jak grać? Pokazuje, że pasją i konsekwencją można dążyć do perfekcji w piłce nożnej. Jest inspiracją, prawda? A jednak nikt mu nie zarzuca ryzykowania zdrowiem innych. Bo nie ryzykuje. I tak samo ja.



Pokazuje pełen obraz rynku. Z plusami i minusami, bo takie są. W inwestowaniu na każdym poziomie minusów zwykle jest więcej. Na sobie pokazuję, że to nie jest zabawa. Ale powiem ci szczerze, że nie robię z siebie społecznika. Spekulacja to mój sposób na życie, a wideo to dodatek.

Spekulant, czyli właściwie kto?

W dużym uproszczeniu handlarz. Z tym, że kupujący i sprzedający to, co niebawem inni będą chcieli mieć. Czasami niektórzy mnie pytają, co z takiej działalności mają ludzie jako społeczneśtwo. A najprościej rzecz ujmując - mogą sobie wymieniać waluty w kantorze, bo spekulanci zapewniają im jakąkolwiek płynność. Spekulant dla świata nie jest jak lekarz, albo strażak. I nie ma się co czarować.

Trade'owanie wyzwala jeszcze jakieś emocje u ciebie?

Już nie. Powoli doszedłem do automatyzmu, przynajmniej w kwestii ucinania strat. Są i zawsze będą.

Największa jednorazowa strata?

Pokazałem ją na żywo. 2,5 mln zł. Nie ma złości, nie ma płaczu. Straciłem tyle, ile mogłem i chciałem. Nie przeliczam sobie tego na to, co mogę kupić. Miałem do wyboru albo trzymać stratę i teoretycznie ją pogłębić lub cudownie zniwelować albo wyskoczyć i nie stracić wszystkiego. I kwota nie ma tutaj nic do rzeczy, istotny jest mechanizm działania. Jutro jest nowy dzień. Nie muszę dziś być bogatszy od największych i najbogatszych na świecie.

Żyjemy w czasach, kiedy ciężko przyznawać się do błędów. A przecież w inwestowaniu wszystko to, co powoduje stratę, jest błędem. Wielu to wypiera, nie uczy się, nie wyciąga wniosków. Pokazuję, że nie ma łatwych pieniędzy.

Łatwo mówić, gdy w grę wchodzą takie kwoty.

Ale one dotyczą i potencjalnych zysków, i potencjalnych strat. Jaka jest różnica w tych sytuacjach: jeżeli mam 10 mln zł i stracę 10 mln zł to zostaję z niczym, a mam tysiąc złotych i stracę tysiąc złotych? Też zostaję z niczym.

Od dawna pokazuję, że do porażek trzeba być przygotowanym psychicznie. Sportowcy mają łatwiej, bo od początku znają smak przegranej. Wiedzą, że mogą być w doskonałej formie, ale ktoś może być po prostu lepszy.

W inwestowaniu ludzie nie radzą sobie ze stratami, z porażkami. Chcą mieć tu i teraz. Trzymają się błędów, mają do końca wiarę, że się uda. A to właśnie świadomość, że nie zawsze się udaje, jest kluczowa. U nas, u polskich inwestorów jest niestety mała.

Kiedy zacząłeś?

(Zaorski w tym momencie wychodzi z kilku pozycji, realizuje zysk, przez chwilę analizuje wykresy)

W zasadzie miałem dwie pasje w młodości. To programowanie i informatyka, z których się wyleczyłem po prowadzeniu biznesu w tej branży. A drugą było właśnie inwestowanie.

Inwestowanie? W młodości?

Nauczyciel z technikum wprowadził mnie w spekulację.

Niezły nauczyciel. "A teraz dzieci omówimy sobie techniki spekulacyjne" - tak wyglądały lekcje?

To był naprawdę charyzmatyczny gość, z pełną głową. Na zajęciach przerabiał standardowy materiał, a później opowiadał różne ciekawostki. I właśnie pokazywał krachy finansowe, bańki spekulacyjne. I próbował jakoś wyjaśnić, co i dlaczego. Dziś wiem, że był raczej średnim spekulantem. Ale swoje zrobił.

Miałem 16 lat, kiedy dowiedziałem się cokolwiek o rynkach finansowych. Jak tylko dostałem dowód, to pobiegłem do banku i założyłem konto maklerskie. Chyba nawet gdzieś mam swoją pierwszą transakcję. To debiut giełdowy Polifarb Dębica. Kupiłem akcje, odczekałem swoje i sprzedałem z zyskiem 5 proc.

"Miałem 16 lat, kiedy dowiedziałem się cokolwiek o rynkach finansowych. Jak tylko dostałem dowód, to pobiegłem do banku i założyłem konto maklerskie"

I na co wydałeś?

Na kolejne inwestycje. Policzyłem sobie, że jeżeli utrzymam zysk na poziomie 1 proc. dziennie, to szybko prześcignę Warrena Buffeta i będę najbogatszym człowiekiem na świecie. Ustawiłem sobie próg nisko, bo przecież nie chciałem wypaść na chciwego. Jak dostałem po tyłku pierwszy i kilka kolejnych razów, to zorientowałem się, że 1 proc. zysku bywa marzeniem (śmiech).

Wskakiwałem do spółek, na których był największy ruch. I z niewyjaśnionych przyczyn zawsze na nich traciłem po jakimś czasie. Po latach dopiero wychodziło, że jakaś grupa spekulantów kręciła tym na wszystkie strony.

A rodzicom powiedziałeś, co robisz w pokoju?

Jasne. Miałem na start oszczędności z wakacji, bo akurat trochę popracowałem, ale to było mało. Więc poszedłem do mamy i wyciągnąłem rękę. Pożyczyłem kilka tysięcy i zapewniłem ich, że szybko zarobię. Na nich, na siebie. Mama uwierzyła, a ja powoli całą kasę straciłem. Spłukałem się w ciągu roku do zera.

