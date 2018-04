Rafalska przebiła Hausnera. Bezrobocie znowu spadło

Fot. east news/ Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Tylko jedna minister pracy za III RP miała przyjemniejszą pracę. Za Rafalskiej bezrobocie tylko spada

Tylko jeden z poprzedników Elżbiety Rafalskiej może się pochwalić lepszymi wynikami. W marcu minister pracy spadkiem bezrobocia przebiła wynik ministra Jerzego Hausnera.



Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2018 r. wyniosła 6,6 proc. wobec 6,8 proc. w poprzednim miesiącu, podał GUS, potwierdzając tym dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z 9 kwietnia. Wskaźnik ten okazał się o 1,4 pkt proc. lepszy niż rok wcześniej.

Tym samym za rządów Elżbiety Rafalskiej na czele resortu pracy bezrobocie spadło już o 3,1 pkt. proc. Przebija to wynik Jerzego Hausnera, który mógł się poszczycić spadkiem o 3 pkt. proc. między styczniem 2003, a wrześniem 2005 (z 20,6 proc. na 17,6 proc.).

Zobacz też: "To są wieloletnie zaniechania". Rafalska tłumaczy się z wysokości świadczeń

Pokonanie znajdującej się na czele rankingu minister Anny Kalaty będzie bardzo trudne, bo ta kończyła ministrowanie spadkiem stopy bezrobocia o 4,6 pkt. proc. Rafalska będzie na czele, jeśli zejdzie do 5,1 proc.

6,6 proc. to wyrównanie wyniku ze stycznia 1991 roku oraz 0,2 pkt. proc. mniej od celu, jaki rząd założył w budżecie na koniec 2018 roku. Jeszcze mały krok - 0,1 pkt. proc. brakuje, by poziomem bezrobocia wrócić do 1990 roku, czyli roku początku transformacji.

1990 rok był zresztą bardzo trudny dla pracowników najemnych w Polsce, bo od stycznia bezrobocie wzrosło z 0,3 proc., do 6,5 proc. w grudniu.

Liczba bezrobotnych w marcu 2018 roku wyniosła 1,09 mln osób. W porównaniu do lutego 2018 roku spadła o 34,5 tys. osób, czyli o 3,1 proc.

Stopa bezrobocia od 1990 roku





Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2018 roku wyniosła 149,2 tys. i w porównaniu do lutego 2018 roku wzrosła o 19,2 tys. (o 14,8 proc.).

Jedynie w województwie podkarpackim nastąpił spadek liczby wolnych miejsc pracy - o 0,5 tys. ofert (7,9 proc.). W pozostałych województwach miał miejsce wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wyniósł od 1 proc. (o 51 ofert) w województwie opolskim do 24,8 proc. (o 2,4 tys. ofert) w województwie małopolskim, podał resort.

Procentowy spadek liczby bezrobotnych w marcu 2018 roku w porównaniu do stanu z końca lutego 2018 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek był w województwach: lubuskim - o 1,2 tys. osób, zachodniopomorskim - o 2,2 tys. osób, opolskim - o o 1,1 tys. osób oraz warmińsko-mazurskim o 2,4 tys. osób.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl