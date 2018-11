Ranking kredytów gotówkowych o stałym oprocentowaniu - listopad 2018

Jeżeli pożyczasz z banku większą kwotę i chcesz ją spłacać przez dłuższy czas, to zależy ci na tym żeby nie zaskakiwały cię zmiany warunków, na jakich spłacasz zobowiązanie. Taką gwarancję może ci dać kredyt gotówkowy o stałym oprocentowaniu. Drugą – po niezmieniającym się przez cały okres spłaty oprocentowaniu – zaletą takiego produktu jest możliwość zaplanowania domowego budżetu. W listopadowym rankingu porównałem takie właśnie kredyty.

Jakiego kredytu szukałem?

Jak oceniałem oferty?

Pierwsze miejsce dla Santander Consumer Banku

Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

Propozycja dotyczy Mistrzowskiego kredytu gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł, z maks. okresem kredytowania 60 miesięcy i dostępna jest dla Nowych Klientów Banku rozumianych jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-mies. historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

Drugie miejsce – Credit Agricole Bank Polska

Drugie miejsce w zestawieniu zdobyła Koncertowa Pożyczka Credit Agricole Banku Polska. Otrzymała ona 26,9 pkt. Jej oprocentowanie wynosi 6,70 proc. rocznie, co przekłada się na miesięczną ratę w wysokości 688,10 zł. Za udzielenie Koncertowej Pożyczki nie zapłacisz prowizji. Będziesz za to zobowiązany do posiadania/założenia konta osobistego, za pośrednictwem którego będziesz spłacał pożyczkę. RRSO dla tej oferty wynosi 6,91 proc.