Ranking kredytów gotówkowych o stałym oprocentowaniu - grudzień 2018

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem ma w swojej ofercie 8 banków. O ich miejscu w rankingu zdecydowały: - wysokość raty – maks. 12 pkt (im wyższa rata, tym bank otrzymywał proporcjonalnie mniej punktów), - konieczność posiadania konta osobistego – jeśli trzeba było je założyć, to bank dostawał 0 punktów, a jeśli nie, to 3 pkt, - karencja (odłożenie spłaty kredytu w czasie) – im dłuższa, tym więcej punktów bank otrzymywał (maks. 3 pkt). Każdy kredyt mógł zdobyć maksymalnie 18 punktów.

I miejsce – Santander Consumer Bank (16,19 pkt)

Jeśli szukasz kredytu, którym sfinansujesz świąteczne wydatki, ale też zimowy wyjazd czy remont w przyszłym roku, to zwróć uwagę na zwycięzcę rankingu - Mistrzowski Kredyt Gotówkowy , który znajdziesz w ofercie* Santander Consumer Banku . Pożyczając 15 tys. zł na 5 lat twoja miesięczna rata wyniesie 309,23 zł*. Co ważne, nie musisz zakładać konta osobistego, aby skorzystać z kredytu.

Warto wiedzieć, że Santander Consumer Bank oferuje trzymiesięczną karencję w spłacie. Oznacza to, że pierwszą ratę spłacisz dopiero za trzy miesiące . Będziesz mógł już teraz wykorzystać środki i spokojnie zgromadzić pieniądze na spłatę rat.

2. Po zbadaniu twojej zdolności kredytowej i pozytywnej decyzji otrzymasz dostęp do wszystkich dokumentów kredytowych. Znajdziesz je w aplikacji banku , ale aby podpisać umowę będziesz musiał wykonać przelew potwierdzający twoje dane. Możesz również wybrać opcję* kuriera, który bezpłatnie przywiezie ci do domu wszystkie dokumenty*. Będziesz mógł się z nimi zapoznać i podpisać.

II miejsce – Bank Millennium (13,00 pkt)

2. Oddzwoni do ciebie doradca z banku i po rozmowie* przekaże ci wstępną decyzję kredytową*.

3. Pójdź do oddziału banku , aby podpisać dokumenty kredytowe.

III miejsce – BGŻ BNP Paribas (10,78 pkt)

Trzecie miejsce zajmuje kredyt gotówkowy , który możesz wziąć w banku* BGŻ BNP Paribas . Miesięczna rata kredytu wyniesie 321,56 zł* (ok. 10 zł więcej niż w Santander Consumer Banku), natomiast łączny koszt kredytu* 4 294 zł* (ok. 700 zł więcej niż u zwycięzcy).

Aby wziąć ten kredyt, nie musisz zakładać konta osobistego, co jest dużym plusem. Wadą natomiast jest to, że nie możesz skorzystać z karencji w spłacie. Pieniądze zaczynasz oddawać już w kolejnym miesiącu po wypłacie gotówki. A jak skorzystać z tego kredytu gotówkowego? Wszystko możesz załatwić online, pod warunkiem, że wnioskujesz o kredyt do 20 tys. zł.