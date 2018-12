Ranking lokat promocyjnych

Analizowane przeze mnie lokaty podzieliłam na cztery kategorie: dwumiesięczne, kwartalne, czteromiesięczne i półroczne. Pod uwagę wzięłam tylko te produkty, które charakteryzują się oprocentowaniem min. 2 proc. w skali roku. O pozycji w rankingu decydował zysk netto (po odjęciu podatku Belki), który osiągniesz przy wpłacie 20 tys. zł.

Pamiętaj, że twoje pieniądze w bankach w Polsce są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że nawet gdy bank będzie niewypłacalny, to BFG zwróci ci twoje pieniądze. Nie musisz się o to martwić. Pamiętaj tylko, że granica odpowiedzialności Funduszu to równowartość 100 tys. euro (czyli ponad 400 tys. zł) na osobę. Jeśli masz ulokowaną wyższą sumę, to i tak otrzymasz z powrotem tylko tyle. Nie musisz więc się obawiać, tylko możesz korzystać z promocyjnego oprocentowania lokat.

Którą wybrać? Sprawdziłam!

Najlepsza lokata na 2 miesiące

I miejsce: Lokata Mobilna - Getin Bank (4 proc.)[załóż lokatę]

Jedyną dostępną lokatą na 2 miesiące, która ma wysokie oprocentowanie i obejmuje ono kwotę 20 tys. zł jest Lokata Mobilna w Getin Banku. Aby z niej skorzystać, musisz założyć konto osobiste, pobrać aplikację mobilną banku i tam ją założyć.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 103,63 zł

- kwota lokaty: 500 zł – 20 tys. zł

- oprocentowanie: 4 proc.

- z kontem osobistym

Najlepsze lokaty na 3 miesiące

I miejsce: Lokata Beztroska - Idea Bank (3,90 proc.) [załóż lokatę]

Wśród lokat kwartalnych panuje dużo większa konkurencja. Pierwsze miejsce zajął nowy produkt Idea Banku – Lokata Beztroska. Co ważne, możesz wypłacić pieniądze przed końcem trwania depozytu i nie stracisz odsetek.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 155,69 zł

- kwota lokaty: 500 zł – 1 mln zł

- oprocentowanie: 3,90 proc.

- bez konta osobistego

II miejsce: Lokata Bezkarna - BGŻOptima (3,50 proc.) [załóż lokatę]

Na drugim miejscu znajduje się dobrze znana Lokata Bezkarna, którą znajdziesz w ofercie BGŻOptima. Lokatę mogą założyć tylko nowi klienci banku (czyli tacy, którzy nie posiadali konta w BGŻOptima rok przed złożeniem wniosku). Lokata Bezkarna jest bonusem podczas zakładania Indywidualnego Konta BGŻOptima. Każdy może założyć tylko jeden taki produkt. Co ważne, jeśli wypłacisz środki wcześniej, to nie tracisz wypracowanych odsetek

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 139,93 zł

- kwota lokaty: do 20 tys. zł

- oprocentowanie: 3,5 proc.

- z kontem osobistym

- dla nowych klientów

III miejsce: e-Lokata Na plusie - BOŚ Bank (2,5 proc.) [załóż lokatę]

Na trzecim miejscu znajduje się e-Lokata Na plusie, dostępna w BOŚ Banku. Jest skierowana do osób, które nigdy nie korzystały z usług tego banku. Każda z nich może założyć jedną lokatę.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 100,31 zł

- kwota lokaty: 1 tys. zł – 100 tys. zł

- oprocentowanie: 2,5 proc.

- bez konta osobistego

- dla nowych klientów

Najlepsze lokaty na 4 miesiące

I miejsce: e-Lokata na Nowe Środki - Getin Bank (3,90 proc.) [załóż lokatę]

Znalazłam tylko dwie lokaty na cztery miesiące, które mają oprocentowanie powyżej 2 proc. w skali roku. Zwycięzcą w tej kategorii jest e-Lokata na Nowe Środki, którą znajdziesz w Getin Banku. Ostatnio bank mocno poprawił jej warunki, bo podniósł oprocentowanie do 3,90 proc. w skali roku i zwiększył limit środków, które można wpłacić do 1 mln zł. Promocyjna stawka obowiązuje dla nowych środków, ale jeśli je wypłacisz przed terminem, to nie tracisz odsetek.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 159,63 zł

- kwota lokaty: 500 zł – 1 mln zł

- oprocentowanie: 3,9 proc.

- bez konta osobistego

- na nowe środki

II miejsce: Lokata mobilna - Santander Bank Polska (2,50 proc.) [załóż lokatę]

Na drugim miejscu znalazła się lokata, którą założysz w aplikacji mobilnej Santander Banku Polska. Możesz skorzystać tylko z jednego takiego produktu i musisz posiadać konto osobiste.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 133,89 zł

- kwota lokaty: 1 tys. zł – 20 tys. zł

- oprocentowanie: 2,50 proc.

- z kontem osobistym

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy

I miejsce: Lokata Nr 1 - Idea Bank (3,5 proc.) [załóż lokatę]

Wśród lokat na pół roku również zwyciężył produkt Idea Banku, czyli Lokata nr 1. Wyróżnia się naprawdę wysoką maksymalną kwotą, bo możesz ulokować aż 1 mln zł. Z promocyjnego oprocentowania mogą skorzystać nowi i obecni klienci banku.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 281,06 zł

- kwota lokaty: 500 zł – 1 mln zł

- oprocentowanie: 3,5 proc.

- bez konta osobistego

II miejsce: Lokata Standard 6 miesięcy - Toyota Bank (2,65 proc.) [załóż lokatę]

Drugie miejsce zajmuje jedyna w rankingu lokata Toyota Banku. Lokatę Standard 6 miesięcy mogą założyć osoby, które przed 30.11.2018 r. nie posiadały konta w tym banku. Możesz założyć aż pięć promocyjnych lokat na łączną sumę 30 tys. zł.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 213,25 zł

- kwota lokaty: 2 tys. zł – 30 tys. zł

- oprocentowanie: 2,65 proc.

- bez konta osobistego

- dla nowych klientów

III miejsce: Lokata - PlusBank24 [załóż lokatę] i Lokata Nowa Kasa= Większy Zysk - Plus Bank (2,60 proc.) [załóż lokatę]

Trzecie miejsce zajmują dwie lokaty Plus Banku o takim samym oprocentowaniu: Lokata PlusBank24 i Lokata Nowa Kasa= Większy Zysk.

Jeśli masz mniejszy kapitał i jesteś albo byłeś klientem Plus Banku, to wybierz Lokatę PlusBank24. Możesz ją otworzyć w swojej bankowości internetowej, a do jej założenia wystarczy 1 tys. zł.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 209,25 zł

- kwota lokaty: od 1 tys. zł

- oprocentowanie: 2,60 proc.

- z kontem osobistym

Dla nowych klientów banku jest skierowana Lokata Nowa Kasa = Większy Zysk. Aby ją założyć, musisz wpłacić 5 tys. zł i założyć konto osobiste. Możesz otworzyć dowolną liczbę takich depozytów.

- zysk przy wpłacie 20 tys. zł: 209,25 zł

- kwota lokaty: 5 tys. zł – 200 tys. zł

- oprocentowanie: 2,60 proc.

- z kontem osobistym

- dla nowych klientów

Krótkoterminowe lokaty dają ci szansę na żonglowanie swoimi pieniędzmi. W przypadku większości ofert depozyty na promocyjnych warunkach są nieodnawialne. Dlatego najbardziej opłaca się po kilku miesiącach poszukać nowej oferty i przenieść oszczędności do innego banku. W ten sposób możesz zmaksymalizować swoje zyski – bezpiecznie i bez ryzyka.

Źródło: direct.money.pl

