Polska gospodarka kręci się w najlepsze, a statystyki przeciętnych wynagrodzeń są najwyższe w historii. Stać nas na coraz więcej, co widać m.in. po boomie na mieszkania. Według najnowszych danych GUS liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu (blisko 19,5 tys.), wzrosła o prawie 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Eksperci wskazują, że są duże szanse na pobicie rekordu.

- Oprocentowanie kredytów nie zawsze będzie tak niskie jak dziś. Kiedyś powróci do poziomów, które obserwowaliśmy kilka lat temu, a wtedy znacząco wzrosną raty kredytów - wskazuje analityk finansowy Jarosław Sadowski.

Na jakie mieszkania stać Polaków?

Ekspert Expandera nie wyklucza, że za kilka lat oprocentowanie kredytów może powrócić do poziomu z 2008 roku, kiedy WIBOR, a więc stawka bezpośrednio decydująca o ratach, wynosiła około 6 proc. W takiej sytuacji oprocentowanie udzielanych obecnie kredytów wzrosłoby do około 8 proc. (WIBOR + marża banku). Konsekwencją tego byłby wzrost miesięcznych płatności o blisko połowę. Przy kwocie kredytu na poziomie 250 tys. zł rata mogłaby zwiększyć się z 1320 do 1930 zł.