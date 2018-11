Ranking pożyczek przez internet

Wzięłam pod uwagę to czy pożyczka jest darmowa oraz, czy otrzymasz ją bez zbędnych formalności przez internet, najlepiej bez konieczności wizyty w oddziale banku.

I miejsce – Pożyczka przez Internet (eurobank)

Ranking wygrała Pożyczka przez Internet oferowana przez eurobank . Jeżeli zdecydujesz się z niej skorzystać, całkowicie za darmo możesz pożyczyć od 500 zł do 1 tys. zł , a spłatę rozłożyć na okres od 3 do 6 miesięcy . Sam decydujesz, ile czasu potrzebujesz na oddanie całej pożyczonej kwoty.

Pożyczka jest dostępna w pełni on-line . To spore udogodnienie, jeśli szybko potrzebujesz pieniędzy. Jak o nią zawnioskować? Wystarczy, że:

I już. Nawet w ciągu 15 minut otrzymasz pieniądze. Nie musisz też zakładać konta osobistego w eurobanku, ani korzystać z żadnego innego produktu, żeby móc skorzystać z tej oferty. Po prostu bezpiecznie i za darmo pożyczasz do 1 tys. zł w banku.

Warto zwrócić dodatkowo uwagę, że przez internet i bez konieczności dokumentowania dochodów bank oferuje pożyczkę nawet do 4 tys. złotych, której spłatę można rozłożyć nawet na 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki na kwotę wyższą niż 1 tys. złotych jest stałe i wynosi 9,99% w skali roku.

Przykład reprezentatywny dla pożyczki w kwocie do 1 tys. zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 800 zł, całkowita kwota do zapłaty 800 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 800 zł, 6 rat, w tym 5 miesięcznych równych rat w wysokości 133,33 oraz ostatnia wyrównawcza w wysokości 133,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.10.2018 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Szczegóły promocji możesz sprawdzić w regulaminie „Pożyczka do 1000 zł z RRSO 0%”