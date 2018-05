NBP odkrywa karty. Ma 2,5 mld zł straty i miliard złotych mniej w złocie

Fot. Witold Rozbicki/REPORTER Profesor Adam Glapiński przewodniczy NBP.

Przez silne umocnienie polskiej waluty, pierwszy raz od dekady Narodowy Bank Polski jest na minusie - wynika z rocznego raportu finansowego banku. Znacząco spadła wycena ponad 100 ton złota. Wzrosły za to koszty wynagrodzeń, mimo spadku zatrudnienia.

NBP skończył 2017 rok bez zysku. Co więcej, odnotował 2,5 mld zł straty. Informacje o tym, że w tym roku budżet państwa nie zostanie zasilony świeżą gotówką z zysku NBP, jak miało to miejsce w poprzednich latach, już wcześniej zapowiadała Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek zarządu NBP. Teraz bank opublikował pełny raport, który potwierdził te informacje.

Strata NBP wyniosła dokładnie 2 mld 524 mln 935,6 zł. Wynikała przede wszystkim z niekorzystnych zmian kursów walut. Zdecydowaną większość aktywów NBP stanowią rezerwy dewizowe. Na koniec marca bank posiadał przede wszystkim złoto i należności (w 80 proc. są to obligacje) w walutach obcych na kwotę niemal 408 mld zł.

Przy takiej kwocie nawet niewielkie zmiany kursów dolara czy euro powodują księgowe zyski i straty. Niestety w 2017 roku zmiany te dla bilansu banku nie były korzystne.

Na początku 2017 roku euro było w okolicach 4,40 zł, by w grudniu znaleźć się poniżej 4,20 zł. Dużo większe zmiany miały miejsce w przypadku amerykańskiej waluty. Dolar startował z poziomu 4,20 zł, by kończyć rok niewiele powyżej 3,50 zł.

Były szef NBP prognozuje, kiedy "zaczniemy tęsknić do euro"

Mniejsze znaczenie dla ostatecznego wyniku NBP miał spadek o 57 mln zł wyniku z tytułu odsetek, dyskonta i premii, które częściowo zniwelował wzrost o 6 mln zł wyniku z opłat i prowizji.

Prawie 113 mln zł wpływu NBP miał w ubiegłym roku z tzw. pozostałych przychodów. Obejmowały głównie sprzedaż monet i banknotów kolekcjonerskich, a także sprzedaż środków trwałych oraz przychody z wynajmu pomieszczeń biurowych. W sumie wyniki w tej kategorii poprawiły się o 28 mln zł.

W raporcie przeczytamy także m.in. o wyższych o ponad 9 mln zł kosztach wynagrodzeń pracowników. Mimo, że przeciętne zatrudnienie spadło o 15 etatów w porównaniu z 2016 rokiem. NBP miał 3281 pracowników.

Oprócz rezerw walutowych ważnym aktywem NBP jest złoto. Ze sprawozdania finansowego wynika, że w złocie NBP miał na koniec 2017 roku 14,94 mld zł. To o ponad miliard złotych mniej niż rok wcześniej. Wynika to jednak nie ze zmniejszenia zapasów cennego kruszcu, którego NBP ma około 103 ton, a ze spadku jego wartości.

Co ciekawe, ponad 95 proc. kruszcu przechowywane jest poza Polską, w Banku Anglii. Niecałe 5 ton złota jest w skarbcu NBP. Nic nie wskazuje na to, by miało się to w najbliższym czasie zmienić, bo - jak twierdzą przedstawiciele NBP - trzymanie złota na Wyspach bardziej się opłaca.

