Rating Polski. Jest decyzja Moody's

Fot. AFP/EMMANUEL DUNAND Moody's to jedna z najważniejszych agencji ratingowych

Agencja Moody's poinformowała, że nie dokonała aktualizacji oceny wiarygodności Polski. To oznacza, że w mocy pozostaje wcześniejszy rating.

W maju ubiegłego roku analitycy agencji ocenili perspektywę Polski jako "stabilną" i dali nam ocenę A2. Ale w styczniu tego roku Moody's głośno mówiła o możliwej zmianie ratingu naszego kraju. Powodem miała być niestabilna sytuacja polityczna, w tym m.in. reforma sądownictwa dalece uzależniająca sądy od władzy wykonawczej.

"Reforma sądownictwa w Polsce sprowadza ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, podważenia systemu kontroli i równowagi (check and balances) oraz praworządności, może potencjalnie wpłynąć na naszą ocenę siły instytucjonalnej" - pisali eksperci Moody's w swoim raporcie. Ich zdaniem mogło to mieć wpływ na poziom inwestycji zagranicznych nad Wisłą.

Mimo tego agencja nie zdecydowała się na razie na zmianę perspektywy Polski. I to jest dobra wiadomość.

Moody's to obok Standard&Poor's i Fitch najważniejsza agencja ratingowa oceniająca wiarygodność kredytową państw. Jej opinia przekłada się na działania inwestorów oraz jest drogowskazem co do stabilności gospodarczej danego kraju.

