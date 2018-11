Szykowała się kara Unii za recykling. Ministerstwo zmieniło wyliczenia i mamy pierwsze miejsce w Europie

Rewelacyjne informacje. Tyle że... jeszcze trzy tygodnie temu wyglądało na to, że nasza sytuacja jest zła, a wręcz szykowała się kara. Zgodnie z dyrektywą unijną z 2006 roku każde państwo miało dziesięć lat, żeby dojść do progu 45 proc. Według danych przedstawionych przez Eurostat 14 listopada Polska dokonała w 2016 roku recyklingu zaledwie 39 proc. baterii i akumulatorów.

Z pytaniem o to, jakie groziły nam kary, zwróciliśmy się do Ministerstwa Środowiska. Odpowiedź okazała się radosna. Żadnych kar nie będzie, bo do UE wysłane zostały już poprawione dane. Zamiast miejsca w ogonie Europy wychodzi na to, że jesteśmy... liderem.

Co uwzględniono w korekcie?

Według tych informacji pomijano dotąd firmy, które co prawda zajmują się recyklingiem baterii i akumulatorów, ale nie są finansowane przez wprowadzających ten towar do obrotu.

Recykling jest, a środowisko i tak cierpi

W urealnieniu danych mogą pomóc uchwalone w lipcu przez parlament nowelizacje ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska i o odpadach. Na gospodarujących odpadami wprowadzono obostrzenia. IOŚ dostała w ręce "bardziej skuteczne instrumenty prawne i techniczne, możliwe do zastosowania podczas kontroli", rozszerzono uprawnienia inspektorów. Wzrosły też kary pieniężne. - Do najważniejszych zmian należy możliwość wykonywania kontroli przez inspektorów w systemie pracy zmianowej (kontrole także w porze nocnej) oraz zwiększenie wysokości sankcji karnych - podaje ministerstwo.

Gdzie się podziało 5 tysięcy ton baterii?

- Jeśli zebrano aż 78 proc., czyli 9,8 tys. ton, to oznaczałoby wprowadzenie na rynek 12,6 tys. ton. Gdzie zatem podziały się te dodatkowe zużyte baterie i akumulatory? To przecież aż o 5 tysięcy ton więcej niż poprzednio wykazano - zastanawia się. - Nie ma ich w sprawozdaniach zakładów przetwarzania, nie ma w raportach GIOŚ, jako odpady wywiezione do przetworzenia w innych państwach UE, więc co się z nimi mogło stać? Legalnie czasowo magazynować też już ich nie wolno, bo przecież właśnie mijają trzy lata od czasu, gdy jakoby zostały zebrane. No więc, gdzież są? - pyta Poznański.