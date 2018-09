UOKiK nakazuje bankom płacić klientom. "Zawracanie kijem Wisły, chcą byśmy znowu chodzili na pocztę"

Fot. PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ ING musi płacić klientom, UOKiK przyznaje, że na celowniku ma jeszcze cztery banki

Kolejny bank, tym razem ING Bank Śląski, informował niewłaściwie klientów o wyższych opłatach i teraz sam za to zapłaci. Klienci powinni się cieszyć, a banki się oburzają. - Mamy wysyłać regulaminy na płytach CD? To powrót do przeszłości - mówią.

Jak stwierdził UOKiK, ING Bank Śląski nieprawidłowo informował o zmianach w opłatach, regulaminach czy umowach. Robił to za pomocą wiadomości elektronicznych. Tymczasem według UOKiK-u elektroniczne informacje to nie "środek trwały", a w najważniejszych sprawach z klientami tak komunikować się nie można.

ING jednak kary nie musi płacić - w ramach umowy z Urzędem ma zwrócić klientom niektóre opłaty i prowizje oraz dodatkowo zaproponować rekompensaty. Na jakie pieniądze mogą liczyć klienci? Agnieszka Majchrzak z UOKiK tłumaczy, że wszystko zależy od ustaleń pomiędzy bankiem a klientem. - Banki indywidualnie rozliczają się z konsumentami - zaznacza Majchrzak.



Również w biurze prasowym ING nie usłyszeliśmy, ile dostaną klienci i ile decyzja UOKiK będzie bank kosztować. - Wypełnimy wszystkie zobowiązania, które się wiążą z decyzją Urzędu - słyszymy tylko.

Skala wypłat zależy od liczby dokonywanych transakcji oraz usług bankowych, z których dany klient korzystał. Mogą to być zarówno "groszowe" kwoty w przypadku pojedynczych operacji, jak i dużo większe sumy w przypadku dużego przepływu pieniędzy. O ile w przypadku zwrotu pieniędzy sprawa jest jasna - klient dostanie tyle, o ile podrożała usługa, o tyle w przypadku rekompensat w grę może wchodzić wiele czynników. Wśród nich długość współpracy z bankiem czy liczba usług, z których klient korzysta.

Kolejne banki na celowniku

Decyzja w sprawie ING nie jest pierwszą i wszystko wskazuje, że nie ostatnią. Banki Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao oraz Plus Bank już zdecydowały się na zrekompensowanie niedogodności swoim klientom w podobnych sprawach.

UOKiK przyznaje, że ma na celowniku w tej sprawie jeszcze cztery banki. Jak zaznacza jednak biuro prasowe Urzędu, decyzje w ich sprawie raczej nie są kwestią najbliższych tygodni. Agnieszka Majchrzak dodaje, że w sprawie czterech banków "można się spodziewać podobnych decyzji" co w przypadku ING.

"To powrót do przeszłości, każą nam korzystać z płyt CD"

UOKiK podkreśla, że przyjęte z ING rozwiązanie jest bardzo korzystne dla klientów - nie dość, że dostaną zwroty z niektórych podwyżek, to jeszcze mogą liczyć na rekompensaty. Banki, zarówno te które już zostały przez Urząd zobowiązane do wypłat, jak i te, które są dopiero na celowniku, oficjalnie wypowiadać się nie chcą.

Nieoficjalnie dowiadujemy się jednak, że decyzję Urzędu uważają pozbawioną sensu. UOKiK argumentuje, że elektroniczne wysyłanie informacji o nowych opłatach czy regulaminach może być dla klientów niebezpieczne, bo przecież teoretycznie bank może potem zmienić treść dokumentu. - To przecież absurdalne, wysyłanie ton papierowych dokumentów przez pocztę czy płyt CD z nowymi regulaminami to powrót do przeszłości - mówi przedstawiciel jednego z banków. Dodaje też, że powtarzanie tej procedury przy każdej zmianie regulaminu to "zawracanie kijem Wisły". - Technologia przecież już dawno poszła naprzód - mówi.



Urząd dopuszcza również wysyłanie takich dokumentów na nośnikach USB, jednak bankowiec, z którym rozmawiamy uważa to rozwiązanie za zdecydowanie zbyt drogie.

Banki zapowiadają, że z rekompensatami sobie poradzą, ale powracać do wysyłania dokumentów pocztą raczej też nie planują. Już dwa banki - Santander i Pekao - postawiły na technologię WORM. To taki serwer, na którym nie da się wprowadzać zmian do już wgranych dokumentów. PKO BP chce natomiast wysyłać informacje do klientów przez technologię blockchain.

