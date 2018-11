Remont mostu na Skawie. Jest umowa

Pełny projekt prac ma być gotowy do końca przyszłego roku. Ten czas wykonawca powinien wykorzystać na załatwienie niezbędnych formalności w związku z pozwoleniem na budowę. Same prace ruszą w 2020 r. i mają zająć niecałe dwanaście miesięcy.

Wartość przetargu to 11, 5 mln zł. Droga 52 to jeden z najbardziej ruchliwych szlaków transportowych na południu kraju. Most na Skawie ma już sześćdziesiąt trzy lata. Jego długość to 153 m.