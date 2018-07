KNF chce kontroli Revolut. Prosi brytyjski urząd o nadzór

Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do swojego brytyjskiego odpowiednika o zwiększony nadzór nad popularnym startupem bankowym - Revolut. Ma to związek z poważną awarią brytyjskiej firmy na początku lipca.

Komisja Nadzoru Finansowego nie ma możliwości prawnych ani operacyjnych skontrolowania brytyjskiej firmy Revolut pod kątem ewentualnych niewłaściwych praktyk, które mogłyby naruszać interesy polskich klientów - poinformował Urząd.

Firma działa w ramach unijnej swobody świadczenia usług i na zasadzie tzw. "jednego paszportu europejskiego". Dlatego też ma prawo prowadzenia działalności na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Dlatego też KNF zwróciła się do Financial Conduct Authority z prośbą o nadzór.

KNF wzięła pod lupę Revolut w związku z awarią, jaką miał ten bankowy startup 1 lipca. Podczas płatności system pobierał pieniądze, ale nie realizował transakcji. Problemy mieli klienci z Polski i całego świata – o czym informowaliśmy w money.pl.

? We are facing an intermittent issue which is causing some card payments to fail. We are focusing all of our efforts on a fix, and we'll keep you updated every step of the way. In the meantime, please carry an alternative card. We're so sorry for any inconvenience.