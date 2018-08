Rewolucja na Allegro. Za przesyłkę i zwrot towaru nie zapłacisz nic

Płacisz raz drobną kwotę i zapominasz o kosztach wysyłek za internetowe zakupy na cały rok. Do tego otrzymujesz szybką pomoc konsultanta i dostęp do dodatkowych zniżek. Takich, których nie ma nikt inny. Allegro uruchamia właśnie usługę Allegro Smart!. To rewolucja na polskim rynku zakupów internetowych.

”Kupiłbym, ale przesyłka jest za droga. Nie opłaca się”.

”Wolę pójść do sklepu. Może i zapłacę więcej, ale za przesyłkę nie będę musiała dopłacać”.

”Wysyłka z Chin jest darmowa, a w Polsce nie. Szkoda, bo miałbym produkt szybciej”.

Powyższe komentarze to opinie, które można znaleźć na zakupowych forach internetowych. Zresztą kto z nas, kto robi zakupy w sieci, przynajmniej raz tak nie pomyślał?

Te słowa wzięło sobie do serca Allegro, największa platforma handlowa w Polsce, która chce zrewolucjonizować internetowe zakupy.

Rewolucja na Allegro już w sierpniu

Usługa AllegroSMART! dostępna jest od 27 sierpnia. To usługa na tańsze zakupy w sieci. Idea jest prosta - płacisz raz niewielką opłatę i zapominasz o kosztach wysyłki przez cały kolejny rok. To pierwsza taka usługa na polskim rynku.

Potrzebujesz wyprawki szkolnej dla dziecka? Piórnik, kredki, farbki, zeszyty w kratkę, zeszyty w linię, plecak, torba na zajęcia sportowe, książki, gumki do mazania, pisaki do malowania. Każdy rodzic wie, że potrzeb jest wiele. Za wysyłkę kilkudziesięciu zamówionych przedmiotów u różnych sprzedawców nie zapłacisz nic, gdy skorzystasz z usługi Allegro Smart!. Myślisz o tym, jak udekorować mieszkanie na święta? Lampki, dekoracje, papier do pakowania i torebki prezentowe, których zawsze brakuje. Potrzeb jest wiele. Z usługą Allegro Smart! zamówisz wszystkie te przedmioty i zapłacisz tylko ich koszt. Bez dodatkowej wysyłki.

Płacisz raz, zamawiasz przez cały rok

- Jedna niska opłata sprawia, że każdy użytkownik, który przystąpi do usługi, będzie miał w dostęp do blisko 30 mln produktów z darmową dostawą - mówi money.pl Michał Bonarowski z Allegro. - Chcemy, żeby Polacy mogli wygodnie robić zakupy na Allegro nie myśląc o kosztach przesyłek. Płacisz jedynie za produkty, a nie za przesyłkę, i tak przez cały rok. Allegro już wiele razy rewolucjonizowało zakupy w internecie i tym razem też chce wyznaczać kierunek rozwoju tego rynku w 2018 roku i w następnych - dodaje Bonarowski.

Czy to się opłaca?

Przy założeniu, że koszt wysyłki zwykle oscyluje w okolicach 7 – 9 zł, 365 przesyłek w ciągu roku kosztowałoby nas ok 2500 – 3300 zł. Kosztowałoby, bo usługa Allegro zmniejsza tę opłatę w zasadzie 70-krotnie.

Usługa w okresie promocyjnym od 27 sierpnia do 30 września wystartuje w dwóch opcjach. W tym okresie do wyboru będą dwa warianty:

365 przesyłek w ciągu 12 miesięcy za 49 złotych lub

w ciągu 12 miesięcy lub 180 przesyłek w ciągu 6 miesięcy za 39 złotych.

Wystarczy więc, że zamawiamy minimum pięć – siedem przesyłek rocznie, by wszystkimi kolejnymi dostawami cieszyć się już za darmo. Czy to będzie ósma czy już 365 paczka w roku – nie ma znaczenia.

Gdzie odbiorę darmową przesyłkę z Allegro?

W ramach pakietu dostaw do wyboru będą m.in. paczkomaty InPost i punkty odbioru: placówki Poczty Polskiej, sklepy Żabka i Freshmarket, punkty Ruch, stacje paliw Orlen.

W sumie towar za darmo będzie wysłany do 15 tys. miejsc w całej Polsce. Co najmniej jeden z nich jest w bezpośrednim sąsiedztwie twojego domu, szkoły lub biura.

Testuj 30 dni za darmo

Uwaga! Po zakupie pakietu Allegro Smart! każdy ma możliwość skorzystania z 30 dniowego okresu testowego. Uznasz, że nie chcesz korzystać z usługi? Masz gwarancję zwrotu pieniędzy.

Co ważne, tak jak i darmowe będą wysyłki do klienta, tak samo darmowe będą zwroty. Jeżeli towar ci się nie spodoba, po prostu go zwrócisz. I nie będziesz już musiał szarpać się ze sprzedawcą o zwrot pieniędzy za dostawę. Ani ty, ani on nie będziecie się tym musieli przejmować.

Za darmo tylko u najlepszych sprzedawców

Żeby skorzystać z usługi AllegroSMART! należy zrobić zakupy u jednego sprzedawcy na kwotę minimum 40 zł. Jeden produkt za 20 złotych nie uprawni do wykorzystania darmowej wysyłki. Dwa takie same już tak.

Skompletowanie większego zamówienia u jednego sprzedawcy jak najbardziej będzie podlegało pod Allegro Smart!. Ważne, by produkt lub koszyk zakupów u jednego sprzedawcy wynosił minimum 40 zł. I już masz dostęp do wysyłki z usługi.

Co istotne - do programu zakwalifikują się oferty najlepszych sprzedawców. Darmowa przesyłka pojawi się u tych, którzy mają nieskazitelną opinię - tytuł Super Sprzedawcy - lub są polecani przez ponad 98% kupujących.

- Allegro Smart! będzie dostępne tylko u najlepszych sprzedawców na Allegro. Do programu zaproszeni są ci, którzy mogą pochwalić się przynajmniej 98 proc. poleceń - wyjaśnia Michał Bonarowski. - Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobre rozwiązanie i dla klientów, i dla sprzedawców. Klienci otrzymują dostęp do najlepszych z najlepszych sprzedawców. Do takich, którzy dbają o jakość usługi na najwyższym poziomie, są pomocni i profesjonalni. Z kolei dla sprzedawców Allegro Smart! to zachęta do polepszania usług. Najlepsi z nich trafiają do programu i z pewnością mogą liczyć na wzrost sprzedaży - dodaje Bonarowski.

Inny wymóg? Sprzedawca musi korzystać z jednej z wspieranych metod wysyłki: paczkomaty InPost, przesyłki do sieci Poczty Polskiej (to obejmuje także wysyłkę do kiosków Ruch, stacji Orlen, sklepów Żabka lub Freshmarket) lub usługi wysyłkowe Ruch. To jednak nie powinien być problem, bo zdecydowana większość ma już do wyboru któregoś z tych dostawców.

Pomoc konsultanta i tańsze zakupy

Co istotne, Allegro Smart! to nie tylko bezpłatne dostawy zakupów. Dla korzystających z usługi pojawi się specjalna strefa ze zniżkami.

- Będzie tutaj jeszcze taniej niż we wszystkich innych promocjach organizowanych przez Allegro. Poziom upustu wyniesie kilkadziesiąt procent w stosunku do normalnych cen – zapewnia Bonarowski.

Jednocześnie klienci AllegroSMART! będą mogli korzystać ze wsparcia czatu Allegro. Uzyskają tam m.in. informacje o zakupach, ale również wsparcie w przypadku problemów z już kupionym towarem. Allegro zakłada, że większość spraw będzie rozwiązywana w ciągu 2 godzin od zgłoszenia. Jednocześnie dla spraw skomplikowanych rezerwuje 48 godzinny termin.