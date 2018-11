Rewolucja w umowach o pracę. Koniec z ciągłym przedłużaniem umów na czas określony

Większość zatrudnionych marzy o umowie o pracy na czas nieokreślony. Kojarzona jest z bezpieczeństwem i względną gwarancją zatrudnienia. To, czego pragną pracownicy, niekoniecznie pokrywa się z wyobrażeniem pracodawców, którzy chcą nieco luźniejszych związków z zatrudnionymi. Dlatego właśnie proponują umowę na czas określony, a po upływie terminu kolejną i jeszcze następną. W przeszłości niejednokrotnie trwało to latami. Niespełna trzy lata temu ustawodawca powiedział: "basta".

Nowe przepisy weszły w życie 22 lutego 2016 r. co oznacza, że już niebawem, bo z dniem 21 listopada 2018 r., mija maksymalny 33 miesięczny okres zatrudnienia na czas określony. W efekcie, z dniem 22 listopada 2018 r. niektóre umowy o pracę zawarte na czas określony, trwające od 22 lutego 2016 r., automatycznie przekształcą się w umowy stałe, czyli na czas nieokreślony.

Upływa 33. miesiąc

Limit 33 miesięcy to nie jedyny, jaki przewiduje nowelizacja. Drugie ograniczenie zakłada, że pracownikowi można zaproponować kontrakt na czas określony wyłącznie trzykrotnie. Po trzech kolejnych umowach na czas określony konieczne jest zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Jak wypowiadać umowy po 22 listopada?

Jak więc widać, mający umowę na czas nieokreślony nie są w żaden sposób faworyzowani w stosunku do pracujących na czas nieokreślony. Różnica polega na tym, że wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony trzeba uzasadnić (a jeśli zwalniany należy do związku zawodowego, należy go ponadto zawiadomić), podczas gdy umowę na czas określony można wypowiedzieć bez konieczności podawania jakichkolwiek przyczyn.