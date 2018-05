Rewolucyjny plan dla Polski. Powstaje pierwsza w kraju strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji

Polska jest na początku drogi do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Polska Strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji jest koniecznością. Bez jej implementacji Polska może nie znaleźć się w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie państw – alarmują eksperci.

Pierwszy w Polsce roundtable dotyczący stworzenia polskiej strategii rozwoju sztucznej inteligencji odbył się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzięli w nim udziałem wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, wiceminister cyfryzacji Karol Okoński oraz przedstawiciele środowiska naukowego i instytucji wspierających, w tym prof. Maciejem Chorowskim - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Impact Roundtable AI zapoczątkował debatę pomiędzy rządem, biznesem i środowiskiem akademickim o przyszłości sztucznej inteligencji. Dyskutowano o tym, jak opracować dobre polityki oraz jakich narzędzi użyć, by stworzyć optymalne warunki i klimat dla dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

Gowin: przygotowania już się zaczęły

Uczestnicy dyskusji jednogłośnie stwierdzili, że "Polska Strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji” jest koniecznością. Bez jej implementacji Polska może nie znaleźć się w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie państw. Aby pozostać liczącym się krajem w Unii Europejskiej oraz na świecie, musimy stworzyć własny, prężny ekosystem instytucji oraz podmiotów wspierających rozwój sztucznej inteligencji. Polska administracja rządowa przy współpracy z przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi, powinna stworzyć warunki i zachęty umożliwiające szybkie wdrożenie oraz komercjalizację rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Kluczowa jest rola systemu edukacji, a w szczególności ośrodków akademickich oraz ich współpracy z biznesem, by kształcić odpowiednich specjalistów i ekspertów.

Jednak bez silnego wsparcia biznesu oraz odpowiednich zachęt, trudno będzie stworzyć innowacyjną gospodarkę wykorzystującą wysoko zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Kluczem do tego jest synergia wszystkich podmiotów i grup zaangażowanych w dyskusję o SI.

Premier Jarosław Gowin podkreślał po spotkaniu, że polskie władze są świadome, jak ważnym będzie w przyszłości wykorzystanie sztucznej inteligencji. Dlatego przygotowania do przyjęcia odpowiedniej strategii już się rozpoczęły. Według Premiera taka strategia jest niezbędna ponieważ - jak mówił podczas spotkania:

- Potrzebujemy nowoczesnych rozwiązań w: funkcjonowaniu służby zdrowia, administracji publicznej, w kształceniu czy budowaniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Rząd ma pomysł sztuczną inteligencję

Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński podkreślał, że Polska jest na początku drogi do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji. Jednak niebawem chce przedstawić pierwsze plany stworzenia strategii jej wdrażania.

– Ta strategia musi uwzględniać postulaty i oczekiwania tych, którzy będą w przyszłości współtworzyli cały system sztucznej inteligencji – zaznaczył Okoński.

– Okrągły stół, do którego zasiedli przedstawiciele środowisk kluczowych dla rozwoju sztucznej inteligencji, to dobry początek. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób opracować polityki oraz jakich narzędzi użyć, aby stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce – relacjonował dyr. Chorowski z NCBR. – Istnieje realne ryzyko, że bez skutecznej współpracy między zainteresowanymi podmiotami Polska nie znajdzie się w gronie najbardziej rozwiniętych i technologicznie zaawansowanych państw. Jako agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego NCBR ma możliwości oraz potrzebne kompetencje, by zarówno integrować prace środowisk naukowego i biznesowego nad polską strategią SI, jak i proponować konkretne rozwiązania rozwijające rynek. Wierzę, że wykorzystamy ten potencjał – uzupełnił Chorowski.

Impact'18 dla innowatorów

Roundtable ImpactCEE to już kolejny okrągły stół organizowany w ramach przygotowań do kongresu Impact'18, który odbędzie się 13-14 czerwca 2018 r. w Krakowie.

Liczby pokazują, że potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji jest ogromny. Pytanie jak wpłynie ona na rozwój realnej gospodarki, rynku finansowego, biotechnologii czy miast i ich mieszkańców? Spotkanie z humanoidalnym robotem Sophie podczas Impact'18 będzie wstępem do szerokiej debaty na temat powszechnego wykorzystania sztucznej inteligencji.