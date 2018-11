Rób swoje, a osiągniesz upragniony cel!

Czym charakteryzuje się cel?

Niepowodzenia i błędy na drodze do realizacji zamierzeń mogą wynikać z niewłaściwie zdefiniowanego celu. Cele powinny być realne, mierzalne i osadzone w czasie. Jeśli chcesz się rozwijać robiąc to, co kochasz, to koniecznie wyraźnie określ, do czego dążysz. Nie wymagaj od siebie na starcie zbyt wiele, ponieważ na wszystko potrzebny jest czas i dając go sobie zbyt mało, możesz się szybko zniechęcić. Najlepsza jest metoda małych kroków. Ułóż poszczególne elementy w logiczną całość, a szybko zauważysz realne efekty swojej pracy.