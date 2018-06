Roboty przejmują pracę ludzi. W Polsce jest ich coraz więcej

Fot. Richard Jones/REX FEATURES W ciągu 120 lat zautomatyzowana zostanie cała praca wykonywana przez ludzi.

Liczba robotów na jednego pracownika przemysłowego w Polsce wzrosła dziesięciokrotnie w ciągu ostatniej dekady. Mimo tego pod względem robotyzacji wciąż jesteśmy daleko w tyle.

Polska na tle Europy wciąż ma wiele do nadrobienia. Choć w porównaniu do roku 2006 liczba robotów przypadających na jednego pracownika wzrosła aż dziesięć razy, to i tak jest to zaledwie 37 proc. liczby robotów przypadających na pracownika zatrudnionego w przemyśle w UE15 – wynika z najnowszego raportu Fundacji Naukowej IBS.

Liczba robotów na 1 pracownika w przemyśle w PL w 2016 r. była 10x wyższa niż w 2006 r. To jedynie 37% liczby robotów na 1 pracownika w przemyśle w UE15. Nowy #IBSPolicyPaper ?? https://t.co/Z4scMHrgeo #robotyzacja #praca pic.twitter.com/O8SH6x3Ft2 -- IBS Fundacja Naukowa (@ibs_thinktank) 26 czerwca 2018

Podobne statystyki publikowało na początku roku OECD. Średnio w tych krajach na 1000 pracowników przypada 6,23 robota. W Polsce - zaledwie 1,05.

Jak podkreśla IBS, Polska stopniowo zbliża się do średniej dla UE15 pod względem zasobu kapitału ICT i robotyzacji jednak dystans dzielący Polskę od tych krajów pozostaje znaczący.

Roboty kontra ludzie. Rozwój sztucznej inteligencji to szansa dla... humanistów

Jakie branże najbardziej podlegają automatyzacji? Z analizy McKinsey Global Institute wynika, że największy potencjał automatyzacji występuje w pracach związanych z przetwarzaniem żywności, w produkcji, transporcie, magazynowaniu, rolnictwie, handlu detalicznym i górnictwie. Natomiast w najmniejszym stopniu można zautomatyzować usługi edukacyjne.

Połowę pracujących Polaków mogą zastąpić roboty. Górnicy, kierowcy, rolnicy zagrożeni?:

Z kolei z danych Międzynarodowej Federacji Robotów wynika, że w 2016 roku sprzedaż robotów wzrosła o 16 proc. - do 294 312 sztuk, co jest nowym rekordem. Głównym motorem wzrostu był - podobnie jak rok wcześniej - przemysł elektryczny i elektroniczny.

Z opublikowanego przez naukowców z Uniwersytetów w Oksfordzie i Yale badania dowiadujemy się, że według 50 proc. ekspertów od sztucznej inteligencji w ciągu 45 lat maszyny prześcigną ludzi we wszystkich aspektach inteligencji, a w ciągu 120 lat zautomatyzowana zostanie cała praca wykonywana przez ludzi.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl