Goldman Sachs zapłaci więcej za Robyg. Dorzucił w wezwaniu 130 mln zł

Spółka zależna jednego z największych banków świata, amerykańskiego Goldman Sachs ugięła się przed twardym stanowiskiem funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Zapłaci więcej w wezwaniu na akcje Robyg, trzeciego największego dewelopera mieszkań na polskim rynku.

Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, podwyższył cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Robyg o 13 proc. - do 4 zł z 3,55 zł za akcję, podano w komunikacie spółki. Akcje spółki natychmiast poszły na giełdzie w górę w poniedziałek o ponad 6 proc. do 3,97 zł.

- Zdecydowaliśmy się podwyższyć cenę w wyniku rozmów przeprowadzonych z inwestorami. Wzięliśmy również pod uwagę najnowsze wyceny analityków. Jesteśmy przekonani, że ogłoszona dzisiaj nowa, ostateczna cena to dla obecnych akcjonariuszy atrakcyjna oferta wyjścia z inwestycji, dająca 33 proc. premii w stosunku do emisji akcji w czerwcu 2017 r. po 3 zł. Naszym celem strategicznym pozostaje wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny - powiedział Tavis Cannell, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs International.

Pozostałe warunki wezwania nie zmieniają się, w tym okres przyjmowania zapisów, który zakończy się 2 lutego.

Nowa cena reprezentuje premię w wysokości 10 proc. wobec średniej wycen analityków dla akcji Robyg zebranych przez agencję Bloomberg, który wynosi 3,65 zł za akcję - podano w komunikacie.

Choć patrząc na historyczne kursy na giełdzie, nawet 3,55 zł za akcję to był rekord, to fundusze emerytalne i inwestycyjne, które dysponują łącznie ponad 57 proc. akcji (OFE PZU Złota Jesień, PKO BP Bankowy OFE, Generali OFE, Nationale-Nederlanden OFE, Aegon OFE, ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva OFE Aviva BZ WBK), uznały, że „wartość godziwa” jest wyższa. Pod koniec ub.r. zresztą dokupiły duże pakiety akcji po cenach przewyższających tę z wezwania. I na tym zarobią.

Przejęcie całej spółki przy nowej cenie kosztować będzie teraz 1,16 mld zł. Na początku grudnia spółka banku Goldman Sachs planowała kupić je za 1,03 mld zł, czyli o 130 mln zł taniej.

Robyg realizuje inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i Gdańsku. W 2017 r. sprzedał 3,47 tys. lokali, co daje mu trzecie miejsce na rynku za Dom Development i Murapolem. W czwartym kwartale ub.r. stracił drugie miejsce na rzecz Murapolu.

"Wezwanie zostało ogłoszone z zastrzeżeniem spełnienia się warunków wskazanych w treści wezwania, w tym objęcia zapisami w wezwaniu co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji Robyg, powołania trzech kandydatów wskazanych przez wzywającego w skład rady nadzorczej Robyg, podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie oraz zawarcia przez wzywającego i Robyg umowy o współpracy strategicznej. 3 stycznia br. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Robyg przez Bricks Acquisition Limited" - wskazano w komunikacie.

Zarząd Robyg ocenił, że cena zaproponowana pierwotnie przez Bricks Acquisition Limited odzwierciedlała wartość godziwą spółki i wydał pozytywną opinię na temat ogłoszonego wezwania. Oscar Kazanelson - przewodniczący rady nadzorczej, Alex Goor - przewodniczący rady nadzorczej Robyg Construction oraz Artur Ceglarz - dyrektor finansowy, łącznie posiadający 10,2 proc. akcji Robyg, nieodwołalnie zobowiązali się, na warunkach określonych w umowie, do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w ramach wezwania.