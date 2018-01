Czołowy deweloper w Polsce trafi w ręce Goldman Sachs. UOKiK dał zgodę

Fot. AP/FOTOLINK UOKiK zgodził się, by Robyg trafił w ręce spółki zależnej od banku Goldman Sachs

17. największy bank świata inwestuje w polski rynek deweloperski. Właśnie dostał zgodę od UOKiK na kupno drugiej firmy na rynku, czyli warszawskiego Robygu. Zapłaci ponad miliard złotych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie kontroli nad Robyg przez należącą do banku Goldman Sachs spółkę Bricks Acquisitions Limited. To był warunek ogłoszenia wezwania w na 100 proc. akcji Robyg po 3,55 zł za szt.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. W pierwszych trzech kwartałach ub.r. sprzedał 2,7 tys. mieszkań co daje mu drugie miejsce na rynku zaraz za Dom Development, ze stratą zaledwie 35 mieszkań do lidera.

"Wzywający otrzymał decyzję prezesa UOKiK o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego kontroli nad spółką, co oznacza ziszczenie się warunku prawnego zastrzeżonego w treści wezwania" - podano w komunikacie.

Przejęcie całości spółki kosztować będzie 1,03 mld zł. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje - 2 stycznia 2018 r., termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje - 2 lutego 2018 r.

Bricks Acquisitions Limited to podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group. Dotąd nie posiadał akcji Robygu, a przynajmniej nie tyle, by być zmuszonym do ujawnienia się.

Największymi akcjonariuszami Robygu jest obecnie sześć funduszy emerytalnych, z OFE Aviva BZ WBK i OFE PKO BP Bankowy na czele. Razem z grupą towarzystw funduszy inwestycyjnych OFE mają łącznie prawie 74 proc. kapitału spółki. Przy cenie 3,55 zł za akcję, która jest bliska rekordowym notowaniom, nie powinno być problemów z ich zgodą na sprzedaż.