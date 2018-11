Nowa fala oszustw na RODO. Resort cyfryzacji ostrzega

Coraz więcej firm otrzymuje wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO – ostrzega resort cyfryzacji.

- Jest to o tyle niebezpieczne, że przedsiębiorcy płacą wskazaną we wniosku kwotę – mówił w programie TVN24bis dr Maciej Kawecki z ministerstwa cyfryzacji. – We wniosku o zapłatę jest napisane, że wskutek prowadzonego postępowania została nałożona kara.