RODO w opinii internautów. Badanie IAB Polska

Komunikaty o RODO na stronach www internauci uznali za potrzebne, ale jednocześnie stwierdzili, że im one przeszkadzają. Zgodnie z przepisami komunikaty dotyczące danych osobowych muszą zawierać tyle informacji, że – pomimo wymogu, aby były napisane prostym i zwięzłym językiem – przebrnięcie przez nie wymaga czasu i uwagi, a w konsekwencji denerwuje, bo użytkownicy stykają się z nimi wielokrotnie na każdej witrynie. W internecie liczy się szybkość dostępu do treści, dlatego internauci często zamykają komunikaty bez czytania, doskonale wiedząc, czego one dotyczą. Za zniechęcającą do korzystania ze stron www internauci uznali także konieczność udzielania zgód lub wprowadzania ustawień zaawansowanych. Ponad połowa użytkowników wolałaby inne rozwiązania niż wielokrotne klikanie zgody na witrynach. Nie mają jednak oni konkretnych oczekiwań związanych z formą informowania ich o prawach wynikających z rozporządzenia.