Zgoda na zwiększenie wydobycia ropy. Arabia Saudyjska nie potwierdza, a ceny rosną

Ceny ropy są za wysokie. To psuje szyki amerykańskiej administracji i szkodzi trendom gospodarczym. Donald Trump więc tweetuje, ale oficjalna Saudyjska Agencja Prasowa nie potwierdza jego doniesień. Tymczasem ceny na stacjach rosną.

Czyżby amerykański prezydent nadinterpretował słowa króla Arabii Saudyjskiej? Saudyjska państwowa agencja prasowa SPA nie potwierdziła, że przywódca największego producenta ropy naftowej wydał zgodę na zwiększenie wydobycia ropy. To miałoby zbić ceny na światowych rynkach.

"W rozmowie Króla Salmana z prezydentem Trumpem podkreślona została jedynie potrzeba utrzymania stabilności rynków ropy naftowej i wzrostu światowej gospodarki" - przekazuje PAP.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!