Rośnie potentat na rynku usług turystycznych. Wakacje.pl kupują kolejną spółkę

Fot. pixabay.com

To kolejna akwizycja na rynku turystycznym. Wakacje.pl podpisały umowę za zakup wszystkich udziałów My Travel. Dzięki temu spółka należąca do Wirtualna Polska Holding umacnia swoją pozycję lidera rynku.

Kwota na jaką opiewać będzie transakcja nie będzie niższa niż 10 mln zł, ale nie przekroczy 19 mln zł. Wszystko zależeć będzie od wyników spółki w 2018 r.

Pod marką My Travel funkcjonuje 116 salonów sprzedaży, co do tej pory zapewniało jej pozycję największej agencyjnej sieci sprzedaży wycieczek. Sieć Wakacje.pl liczy 105 salonów. W konsekwencji włączenia obydwu marek w struktury jednej spółki powstaje nowy lider na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej w obszarze sprzedaży stacjonarnej.

Konsolidacja, a w jej wyniku rozszerzenie portfolio spółki o drugą markę, istotnie wpływa na poziom dotarcia do Klientów. Rozmieszczenie salonów sieci My Travel pokrywa część mapy Polski, gdzie sieć franczyzowa Wakacje.pl była reprezentowana w mniejszym stopniu. Marka My Travel jest szczególnie silna w mniejszych miejscowościach, gdzie funkcjonowanie rozpoznawalnego multiagenta jest dużą wartością dodaną dla lokalnej społeczności, a jednocześnie pozwala osiągnąć rentowność franczyzobiorcom.

- Zakup My Travel jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju naszej obecności w obu kanałach sprzedaży, tj. online i offline. Zorganizowana turystyka zagraniczna ma to do siebie, że bardzo silny nadal jest efekt ROPO (Research Online Purchase Offline), szacowany na poziomie 60%. W racjonalnej perspektywie nie widać przesłanek, by ten udział miał drastycznie spadać. Chcemy być maksymalnie blisko Klienta, w szczególności tego, który nie jest jeszcze gotowy na zakup wakacji online. Tym bardziej, że turystyka zorganizowana otwiera się na Klientów, którzy oczekują doradztwa w procesie zakupowym i osobistego kontaktu ze sprzedawcą - mówi Dariusz Górzny Prezes Zarządu Wakacje.pl.

Na stanowisku Prezesa My Travel pozostaje Damian Ozga, jednocześnie obejmując w Wakacje.pl funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za integrację z My Travel. Obaj Prezesi podkreślają wartość i potencjał dwóch doświadczonych zespołów.

- Zdecydowaliśmy się na sprzedaż spółki, ponieważ jest to dla niej szansa szybszego rozwoju, a dla nas okazja, żeby dołączyć do ambitnego zespołu i wspólnie brać udział w rozwoju rynku – mówi Damian Ozga.

- Jesteśmy pod dużym wrażeniem dynamiki wzrostu notowanej przez sieć My Travel, równie mocno cenimy zaangażowanie franczyzobiorców w rozwój własnych biznesów. Jako Wakacje.pl obiecujemy sobie także wiele po czekającej nas współpracy z całym zespołem My Travel, doceniając sukcesy, jakie były i są ich udziałem, jak też wysoko ceniąc kompetencje i kreatywność kluczowych managerów spółki. Osobiście, w szczególności cieszę się, że do kierowanego przeze mnie zespołu dołączy Damian Ozga, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych managerów w polskiej turystyce zorganizowanej – komentuje Dariusz Górzny.

W kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku turystyki zorganizowanej, Wakacje.pl zapowiadają intensywny rozwój obydwu marek i prace nad budowaniem synergii w kluczowych obszarach działalności. W szczególności spółki dążyć będą do zaoferowania maksymalnie wysokiej jakości obsługi, przewidywalności procesów i standardów obsługi, lepszego dopasowania oferty i możliwie najszerszej oferty produktowej.

Inwestycja Wakacje.pl S.A. to kolejny krok w kierunku rozszerzenia portfela marek z segmentu turystycznego Wirtualna Polska Holding. Należą do niego wyspecjalizowane w turystyce zagranicznej Wakacje.pl i My Travel oraz w turystyce polskiej Nocowanie.pl i Eholiday.pl. WPH jest również mniejszościowym udziałowcem spółki eSky Group.