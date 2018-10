Ruch ma nowego prezesa. Człowiek wydawców prasy trafił do zarządu

Fot. Mateusz Madejski Kłopoty Ruchu wyszły na jaw po naszych publikacjach

Ruch ma nowego prezesa. Rada nadzorcza poinformowała o powołaniu na to stanowisko Roberta Wardaka, który zastąpił na tym stanowisku Igora Chalupca.

Igor Chalupec ze stanowiskiem prezesa pożegnał się 5 października. Jak wówczas pisaliśmy, był to jeden z elementów porozumienia z Alior Bankiem, który zgodził się zrolować warte 170 mln zł linie kredytowe spółki. Ten sam bank wprowadził również dwie osoby do rady nadzorczej - jej przewodniczącego Seweryna Kowalczyka oraz Kamila Prokopa. Wydawców prasy, którym Ruch również jest winien pieniądze, reprezentuje w radzie Artur Sierant. Dwie pozostałe osoby to przedstawiciele Ruchu.

Tak sformowana rada nadzorcza zgodziła się 24 października powołać na stanowisko prezesa Roberta Wardaka, który pracował m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, departamencie Skarbu Państwa i Prywatyzacji oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie był członkiem rady nadzorczej.

- Ruch S.A. w restrukturyzacji jest jedną z najdłużej działających spółek w Polsce. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku dystrybucji i sprzedaży prasy oraz produktów i usług szybko zbywalnych. Do moich zadań należeć będzie dbanie o to, żeby działania podejmowane w Ruch w restrukturyzacji realizowały zakładany plan i wytyczone cele – dokończenie procesu restrukturyzacji, przywrócenie płynności w spółce oraz docelowo znalezienie inwestora. W najbliższym czasie przedstawię szczegółowe plany dotyczące dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji spółki - powiedział po powołaniu Wardak. Rada nadzorcza zdecydowała także o oddelegowaniu na do zarządu na 3 miesiące Artura Sieranta.

