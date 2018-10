Alior Bank dogadał się z głównym akcjonariuszem Ruchu. Wygląda na to, że dystrybutor prasy ma jeszcze szansę

Z jego treści wynika, że Bank przedłuży finansowanie spółce, co pozwoli na przygotowanie wspólnie z KPMG planu restrukturyzacji. Firmy dogadały się również co do nadzoru nad spółką podczas restrukturyzacji. W ramach tego porozumienia ustalono również skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej RUCH SA w restrukturyzacji.