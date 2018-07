Ryanair odwołuje loty. Kłopot dla prawie 50 tys. pasażerów

W sumie 300 lotów odwołała linia lotnicza Ryanair 25 i 26 lipca. To z powodu protestu personelu pokładowego. Samoloty nie wylecą między innymi do i z Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Informację o tym linia podała na Twitterze.

Prawie 50 tysięcy pasażerów, którzy mieli na te dni kupione bilety, już dostało informację SMS-em lub mailem o tym, że ich loty zostały odwołane. Największy problem mają pasażerowie na trasach do Belgii, ponieważ odwołany został prawie co trzeci lot.

Pierwsze utrudnienia pasażerowie odczują już w ten piątek. Z powodu strajku pilotów linia odwołała 24 połączenia między Wielką Brytanią i Irlandią.

Ryanair to cancel up to 300 of 2,400 daily flights next Wed 25 and Thurs 26 to minimise disruption to customers from unnecessary strikes by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain: pic.twitter.com/qTsmq3lCPI