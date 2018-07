Ryanair odwołuje loty. Problemy nie ominą połączeń z Polski. Sprawdź, czy polecisz

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER Ryanair odwołuje loty. Problemy nie ominą polskich podróżnych.

Przez strajk pilotów z Hiszpanii, Portugalii i Belgii Ryanair odwołuje 300 lotów w dniach 25 i 26 lipca. W tym loty do i z Polski. Mamy listę skasowanych połączeń. Sprawdź, czy Twój lot się odbędzie.

Linie lotnicze Ryanair od dłuższego czasu zmagają się z wewnętrznymi problemami. Zaczęło się od strajków członków załóg. Teraz strajkować zaczęli piloci. To paraliżuje połączenia tej linii. Głównie odwoływane są loty na trasach między Wielką Brytanią a Irlandią. Tylko dziś przez brak 1/4 załogi odwołano połączenia dotyczące 90 proc. brytyjskich pasażerów. To blisko 4 tysiące osób.

Irlandzcy piloci zapowiedzieli strajki na 20 i 24 lipca. Jednak najwięcej problemów Ryanairowi przysporzy strajk 25 i 26 lipca pilotów z Belgii, Portugalii i Hiszpanii. W samym środku letniego sezonu odwołano 300 lotów. 200 do i z Hiszpanii i po 50 do i z Belgii i Portugalii. Polscy podróżni nie unikną w tych dniach trudności. Dotarliśmy do pełnej listy odwołanych lotów.

Odwołane loty z i na polskie lotniska w dniach 25-26 lipca. Sprawdź, czy Twój lot jest na liście:

FR9172 Barcelona – Wrocław

FR9173 Wrocław – Barcelona

FR1057 Bruksela – Warszawa-Modlin

FR1058 Warszawa-Modlin – Bruksela

FR 1002 Hiszpania-Alicante – Warszawa-Modlin

FR 1001 Warszawa-Modlin – Hiszpania-Alicante

FR1426 Alicante – Gdańsk

FR1425 Gdańsk – Alicante

FR2228 Walencja – Kraków

FR2229 Kraków – Walencja

FR6728 Bruksela – Kraków (dotyczy lotów z 25 i 26 lipca)

FR6729 Kraków – Bruksela (dotyczy lotów z 25 i 26 lipca)

W przypadku odwołanego lotu linie proponują dwie opcje. Wybór innego terminu, nawet u innego przewoźnika, jeśli wybór Ryanaira będzie niemożliwy. Ewentualnie zwrot kosztów. Jednak każdemu należy się odszkodowanie. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej przewoźnik ma obowiązek poinformować pasażera o zmianach lub odwołanym locie maksymalnie na dwa tygodnie przed podróżą.

W tym wypadku informacje poprzez maila i smsy zostały wysłane na tydzień przed wylotem. Dlatego należy się rekompensata. Do 250 euro za podróż do 1500 km oraz do 400 euro za lot powyżej tej odległości.

Fiasko rozmów. Będą strajki

Pasażerów czeka trudne lato, bo lotniczych strajków może być więcej. Poza Irlandzkim Stowarzyszeniem Pilotów IALPA, które zapowiedziało dwa całodniowe strajki na 20 i 24 lipca oraz strajkami 25 i 26 lipca w Belgii, Portugalii i Hiszpanii, pojawiają się zapowiedzi kolejnych. To skutek fiaska negocjacji z zarządem Ryanaira. Groźby strajku pilotów płyną również z Holandii i Włoch.

Piloci żądają zmian w polityce płac, umowy określającej długość urlopów i zasad transferów załóg pomiędzy bazami Ryanaira w Europie i w Afryce. Oprócz tego w negocjacjach ma uczestniczyć niezależny negocjator, na co nie chce przystać przewoźnik.

