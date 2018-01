Ojciec Rydzyk i CBA. Poseł składa zawiadomienie

Fot. AGENCJA SE/EAST NEWS O. Rydzyk najpierw otrzymał od PiS 27 mln na wiercenia w poszukiwaniu wód geotermalnych. Potem na jego konto trafiło kolejne 19,5 mln zł.

Adam Szłapka z .Nowoczesnej złożył zawiadomienie do CBA w sprawie fundacji „Lux Veritatis” o. Tadeusza Rydzyka, właściciela Radia Maryja.

Chodzi o 12 mln zł dotacji, które redemptorysta dostał na położenie rur, dzięki którym popłynie ciepło do mieszkańców Torunia. To kolejny etap słynnej, ciągnącej się od ponad 10 lat sprawy źródeł termalnych, w które inwestuje fundacja Lex Veritatis, należąca do duchownego-redaktora.

Według posła opozycji wzbudza to podejrzenie, gdyż wielu posłów PiS i Solidarnej Polski jest „jednoznacznie popieranych” przez o. Tadeusza Rydzyka i jego media. Są to m. in. Antoni Macierewicz czy Anna Sobecka. Oprócz tego często gości on Beatę Kempę, Zbigniewa Ziobro, Marka Gróbarczyka, Stanisława Piotrowicza czy Mariusza Błaszczaka. W dodatku za człowieka popieranego przez właściciela Radia Maryja uchodził zdymisjonowany niedawno szef resortu środowiska, Jan Szyszko.

Ojciec biznesmen

Grube miliony jako prezent od rządu?

O. Rydzyk najpierw otrzymał od PiS 27 mln na wiercenia w poszukiwaniu wód geotermalnych. Potem na jego konto trafiło kolejne 19,5 mln zł. Pieniądze te poszły na budowę ciepłowni. Ale to nie koniec, bo bez podłączenia do sieci zakonnik nie będzie mógł zarabiać na swojej inwestycji.

Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznało Rydzykowi ponad 12 mln dotacji. Jedna trzecia tej sumy pójdzie na budowę rur do szkoły medialnej, która w Toruniu prowadzi Radio Maryja. Za pozostała kwotę zostanie sfinansowana budowa ponad pięciokilometrowego odcinka, który podłączy elektrociepłownię fundacji z Toruniem.

Dziennikarze „Super Expressu” oceniają, że dzięki temu o. Rydzyk zarobi nawet kilkadziesiąt milionów rocznie. Ich słowa potwierdza anonimowo polityk PiS, którego zdaniem inwestycja zapewni księdzu „miliony na długie, długie lata”.