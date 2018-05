Uważasz, że pójście na staż to strata czasu? Większość osób zostaje potem w firmie na dłużej

Ponad 60 proc. stażystów znajduje zatrudnienie w firmie, w której odbywało staż. Nic dziwnego: jeśli dana osoba się sprawdziła, pracodawca zwykle nie ryzykuje zatrudnienia zamiast niej kogoś innego. Dlatego też na staż warto iść tam, gdzie zarówno możemy się wiele nauczyć, jak i chcemy w przyszłości pracować.

- Dużą korzyścią stażu jest to, że nasi młodsi koledzy mogą poznać nas jako instytucję, ale też poznać ludzi, którzy tu pracują. Dla nas korzyść jest zresztą dokładnie taka sama: ten okres to czas, kiedy możemy poznać studentów. Nie ma co ukrywać, że później oferujemy części z nich pozostanie z nami na dłużej i część z nich na to się decyduje. To ogromna wartość dla obu stron - mówi Marek Łach, dyrektor Centrum Ryzyka Kredytowego Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim.

- My możemy kogoś ocenić wcześniej i zaproponować mu pracę, a ten ktoś jest świadomy tego, na co się zgadza, dlatego że już wie, czym się zajmujemy, z jakimi ludźmi będzie pracował, na czym ta praca polega. Nie ma tutaj elementu zaskoczenia i niepokoju - dodaje Łach.

- Bardzo dużą wagę przykładamy do tego, aby oferta naszej Akademii stażowej, której realizowana jest już kolejna edycja, była dla studentów atrakcyjna - informuje Katarzyna Motelska, dyrektor Biura Doświadczeń Pracownika w PKO Banku Polskim.



O stażu dobrze jest zacząć myśleć wcześnie, nawet już na pierwszym roku studiów. Przede wszystkim zastanówmy się, co tak naprawdę chcielibyśmy robić oraz jakie są nasze mocne strony. W młodym wieku może nam jeszcze brakować doświadczenia zawodowego czy ugruntowanej wiedzy, ale jakieś zdolności, kompetencje, które pomogą nam dostać się na staż, mamy.

Ofert stażowych szukajmy np. w biurach karier uczelni i na portalach rekrutacyjnych. Przy wyborze firmy myślmy perspektywicznie – zwracajmy uwagę na to, czego będziemy mogli się w niej nauczyć i jak bardzo przyda nam się to w rozwoju kariery. Pamiętajmy też, że o wszelkie niejasności związane ze stażem możemy dopytać podczas spotkania z rekruterem.

- Rozmowę w sprawie stażu traktujmy jak normalną rozmowę kwalifikacyjną, bo dotyczy ona pracy. Warto zapytać o wynagrodzenie, możliwości rozwoju [...] czy możliwości pozostania w firmie, ewentualnie powrotu, np. po studiach – radzi Aleksandra Wesołowska, specjalista ds. PR i mediów społecznościowych w Praca.pl.

