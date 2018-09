Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER Przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 386,9 mld zł

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok. Zakłada on, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł; tym samym deficyt nie przekroczy 28,5 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest zaplanowany na poziomie 1,8 proc. PKB.

Przygotowując założenia dotyczące dochodów i wydatki budżetu, resort finansów przyjął, że dynamika PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,3 proc. Ministerstwo spodziewa się wzrostu konsumpcji indywidualnej - w ujęciu nominalnym - o 5,9 proc.

Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6 proc. Blisko 7 mld zł zostanie zarezerwowane na waloryzację emerytur i rent.

- Projekt budżetu na 2019 r. jest bardzo dobry, wpisuje się w politykę społeczną i inwestycyjną - powiedział premier Mateusz Morawiecki po przyjęciu przez rząd projektu budżetu na 2019 r.

Morawiecki powiedział, że zakończył się etap prac rządowych nad projektem budżetu na przyszły rok i zostanie on skierowany do Parlamentu. Zaznaczył, że to jedna z najważniejszych ustaw przyjmowanych przez rząd.

