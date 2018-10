Rząd przyjął projekt noweli prawa energetycznego. Wprowadza 100 proc. obligo

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa energetycznego zakładający wprowadzenie obowiązku sprzedaży 100 proc. energii elektrycznej przez giełdę. Projekt reguluje też kwestie sprzedawców awaryjnych energii: elektrycznej i gazu. – Staramy się minimalizować ryzyko podwyżek – zapewnia w rozmowie z money.pl minister Jadwiga Emilewicz.

Ceny prądu wystrzeliły. To zmartwienie przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców, dla których wyższe rachunki mogą być gwoździem do trumny.

– Przypomnę tylko, gdzie są źródła tego problemu. Na początku roku koszty uprawnień do emisji to było 5 euro, dziś mamy już 26 euro. To oznacza pięciokrotny wzrost jednego z bardziej istotnych komponentów. To konsekwencje przyjęcia polityki klimatycznej, zatwierdzonej przez Komisję Europejską – mówiła w programie „Money. To się liczy” minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

W tej chwili 15 proc. energii trafia na giełdę, a reszta jest sprzedawana, najczęściej w kontraktach długoterminowych. Co po zamianach w prawie? – Po zmianach 100 proc. energii trafi na giełdę i to, co istotne - ta ustawa rozwiązuje ważność kontraktów długoterminowych. Mamy świadomość, że ta ustawa nie wróci ceny do poziomu z początku tego roku, ale na pewno wprowadzi zdrowy, rynkowy balans – dodaje w money.pl minister Emilewicz.

Według Centrum Informacyjnego Rządu nowe przepisy powinny długoterminowo poprawić pozycję odbiorców na krajowym rynku energii elektrycznej, a podniesienie obligo ma "ograniczyć ewentualne wzrosty cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, niewynikające z czynników wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów".

Mniejsze ryzyko wahań cen

Jak podkreśliło CIR, w związku z podniesieniem obligo prognozuje się zmniejszenie ryzyka istotnych wahań cen, dzięki poprawie płynności i transparentności na Towarowej Giełdzie Energii, i ograniczeniu możliwości wpływania na cenę przez uczestników posiadających silną pozycję.

Projekt wprowadza też nowe regulacje w obszarze tzw. sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży odbiorcy końcowemu energii elektrycznej przez sprzedawcę rezerwowego, w przypadku zaprzestania dostaw przez dotychczasowego sprzedawcę, np. z powodu bankructwa. Identyczne regulacje dotyczące sprzedaży rezerwowej mają zostać wprowadzone również do sprzedaży gazu ziemnego. Dotychczas w obszarze gazu regulacji takich nie było.

W przypadku energii elektrycznej istnieje instytucja sprzedawcy z urzędu, jednak według ME, nie jest jasne, w jakim trybie zawierana jest umowa z tym sprzedawcą w sytuacji, gdy dochodzi do zaprzestania dostaw energii przez dotychczasowego sprzedawcę, a odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym nie jest tego świadomy lub nie podejmuje odpowiednich działań w celu zapewnienia ciągłości zasilania. "Mając więc na uwadze doniosłość tego problemu, zasadnym jest łączne, kompleksowe uregulowanie tego zagadnienia dla obu nośników energii" - napisano w ocenie skutków regulacji.

Projekt zakłada też wdrożenie do polskiego porządku prawnego przyjmowanych w Unii Europejskiej tzw. Kodeksów Sieci i Wytycznych, które mają posłużyć budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej.

