Rząd szykuje się do walki z chińskim kolosem. Ceny wzrosną

Fot. AFP/EAST NEWS Prezes Aliexpress Jack Ma to dziś najbogatszy Chińczyk.

Zakupy w internetowym sklepie chińskiego giganta Aliexpress można łatwo odchudzić o VAT. Ministerstwo Finansów szuka sposobu na ukrócenie tego procederu. Ale chce to zrobić tak, by nie zniechęcić Polaków do chińskiego serwisu. Rząd chce dbać o dobre relacje z Chińczykami, bo dzięki temu może liczyć na współpracę gospodarczą.

Jak pisze "Puls Biznesu", robiąc zakupy na Aliexpress, można w łatwy sposób obejść obowiązek zapłacenia VAT-u. Jest to możliwe, jeśli zadeklarujemy, że zamówiony produkt jest wart mniej niż 22 euro (lub 45 euro, jeśli zadeklarujemy, że jest to "prezent"). Dotyczy to niemal wszystkich krajów unijnych, za wyjątkiem Polski i Francji. U nas taki przepis nie obowiązuje i VAT teoretycznie trzeba zapłacić zawsze.

Mimo to skarbówka - jak pisze "PB" - przymyka oko na fakt, że Polacy deklarują niską zawartość paczki i VAT-u nie płacą. Przynajmniej na razie. Według informacji gazety Ministerstwo Finansów rozważa różne koncepcje ukrócenia tego procederu. Chce to jednak zrobić tak, by nie zniechęcić Polaków do robienia zakupów na stronie chińskiego giganta. To dziś ogromna grupa 4-5 milionów ludzi, na których zarabiają firmy z Państwa Środka.

Rząd nie chce pozbawiać Chińczyków polskich klientów, bo - tak jak cała Europa - liczy na dobre relacje gospodarcze z Pekinem. Chiny inwestują w Europie coraz więcej i ten trend będzie się nasilał. Powstać ma nowy jedwabny szlak, korytarz handlowy z Azji na Stary Kontynent. Polska chce na tym skorzystać.

- Potrzebne jest narzędzie informatyczne, proste do obsługi dla aparatu skarbowego i kupującego. Nabywca deklarowałby wartość sprowadzanego towaru, a system weryfikowałby poprawność danych, linkując do internetowego sklepu - mówi rozmówca "PB".