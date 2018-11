Rząd uprości VAT. Będą nowe, niższe stawki

"Uproszczenie systemu stawek VAT to ważny etap w naprawie polskich podatków. Zmiana jest oparta o filozofię 3xP, czyli stworzenie systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców: - czytamy w komunikacie resortu.

Przede wszystkim uproszczeniu mają ulec stawki VAT na poszczególne produkty. Ministerstwo zapowiada: będzie generalne "równanie w dół". Ma to dotyczyć m.in. podstawowych produktów spożywczych, produktów dla dzieci, niemowląt i kobiet, a także e-czasopism i e-booków.

Koniec z różnymi stawkami na prawie te same produkty

Dla przykładu - dziś mamy sytuację, w której na pieczywo świeże są różne stawki VAT w zależności od tego, jaką ma datę przydatności do spożycia. Jeśli data ta nie przekracza 14 dni, to stawka wynosi 5 proc., ale gdy przekracza 14 dni - stosuje się stawkę 8 proc. Jak można wywnioskować z zapowiedzi "równania w dół", w nowej matrycy będzie obowiązywała jednolita stawka 5 proc.

Tak samo jest z ciastkami. Dziś, jeśli ciastko ma termin przydatności do spożycia mniej niż 45 dni, stawka wynosi 8 proc., ale gdy termin jest dłuższy - stawka wzrasta do 23 proc.

W przypadku owoców obecnie większość tych krajowych jest opodatkowana stawką 5 proc., a stawka 8 proc. ma zastosowanie do owoców tropikalnych i cytrusowych.

Jak to możliwe, że ministerstwo tak chętnie będzie obniżać stawki? To proste: "Wprowadzenie prostej matrycy zostanie zrównoważone podwyżkami stawek na wybrane – ale nieliczne – towary i usługi" - pisze resort Teresy Czerwińskiej w komunikacie.

Będzie inna klasyfikacja

"To decyzja– w odróżnieniu od dotychczas funkcjonujących opinii klasyfikacyjnych GUS. Zapewni ona podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT" - podaje MF.