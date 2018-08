Rząd wydaje coraz mniej na program 500 plus

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Rządowy program "Rodzina 500 plus" w przyszłym roku ma pochłonąć około 21,2 mld zł, czyli nawet o 3 mld zł mniej niż w 2018 roku – pisze Rzeczpospolita.

Jak zauważa dziennik, rosnące zatrudnienie oraz wynagrodzenia powodują, że mniej osób jest uprawnionych do świadczenia już na pierwsze dziecko.

Spada też liczba dzieci uprawnionych do otrzymywania 500 zł co miesiąc. W styczniu 2017 r. było to 3,82 mln uprawnionych, obecnie 3,74 mln, a w przyszłym ma być ich jeszcze mniej, również w wyniku działań uszczelniających program 500 plus.

Oszczędności na programie 500 plus mają finansować program wyprawek szkolnych 300 plus. Na politykę prorodzinną w 2018 r. zaplanowano 37,8 mld zł, około 1 mld zł mniej niż w tegorocznym budżecie.

500 plus na pierwsze dziecko można otrzymać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł.

