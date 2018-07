Rząd z absolutorium. Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Sejm przyjął w czwartek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium.

Zgodnie ze sprawozdaniem rządu z wykonania budżetu za 2017 r., zeszły rok zamknął się deficytem w wysokości 25,4 mld zł, to o 34 mld zł, czyli o 57,3 proc. mniej niż dopuszczony w zeszłorocznej ustawie budżetowej deficyt 59,3 mld zł - informuje PAP.

Dochody budżetu państwa zrealizowano w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł. Były one wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc.

Dentobusy i nagrody dla urzędników niepokoją NIK

NIK wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia rządowi absolutorium za 2017 r.

Izba wskazała też na pewne nieprawidłowości.

- Skala i waga nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do lat ubiegłych - zauważono.

Kontrolerzy zwrócili uwagę m.in. na realizację programu wieloletniego dotyczącego zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie. W 2017 r. na ten cel zostały poniesione wydatki w wysokości 527,1 mln zł ze środków części budżetowej poświęconej obronie narodowej i przeznaczonych na finansowanie potrzeb obronnych.

NIK uważa, że do naruszenia prawa zamówień publicznych doszło w realizowanych przez resort zdrowia postępowaniach przetargowych o wartości 24 mln zł na zakup 16 dentobusów. Izba miała zastrzeżenia do wydatków ministra rozwoju i finansów o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki celowej Aplikacje Krytyczne o 15 mln zł.

Wątpliwości NIK wzbudziły także comiesięczne wypłaty nagród na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dokonywano ich bez pisemnego uzasadnienia. Zdaniem NIK wskazywać to może, że świadczenie nie miało charakteru nagrody, tylko było dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego.

NIK miała tez zastrzeżenia do wykonania planu finansowego Polskiej Agencji Kosmicznej. Jej zdaniem wiceprezes do spraw obronnych, który zaciągał zobowiązania, nie miał legitymacji do pełnienia funkcji kierownika jednostki.

