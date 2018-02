Rządowy program Start In Poland. Prawie 90 proc. start-upów znalazło inwestora

Fot. Pixabay/Domena publiczna

W programie MIT Enterprise Forum Poland akcelerację w ramach pilotażu Scale UP przeszło 46 startupów. Ogółem w dwóch edycjach akceleracji wpłynęło 607 aplikacji, przeprowadzono 123 wywiady, 46 zostało przyjętych.

W wyniku dwóch rund programu akceleracyjnego 89,5 proc. start-upów pozyskało inwestora bezpośrednio po akceleracji. Tworzący startupy w przeważającej części to absolwenci politechnik (18 Politechnika Warszawska i 19 Politechnika Wrocławska).

Zakres branżowy start-upów, które wzięły udział w programie układał się następująco: 15 - oprogramowanie; 9 - biotechnologia i medycyna; 5 - energia; 4- nanotechnologia, 3 - internet, 2- sprzęt komputerowy i elektroniczny, 1- transport; 7 - inne, podał MIT Enterprise Forum Poland w raporcie.

31,5 proc. start-upów pozyskało klientów bezpośrednio po akceleracji, 52 proc. start-upów stworzyło nowe miejsca pracy, podano także.

Dzięki udziałowi w akceleratorze start-upy otrzymały dostęp do laboratoriów, zaplecza technicznego i technologicznego, ekspertów, dofinansowanie na dalszy rozwój działalności i pomoc PKO Banku Polskiego, Grupy PGNIG, Grupy KGHM, Grupy Adamed czy Visa.

- Rok temu ruszył program i powstało pytanie, czy duże firmy będą zdolne współpracować ze start-upami. Możemy podsumować program jako duży sukces - w przypadku kilku przedsięwzięć planujemy produkcyjne wdrożenie. Program ten miał dla nas nie tylko misyjne znaczenie, ale też wartość w przypadku wdrażania naszej cyfrowej strategii - powiedział dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO BP (bank jest partnerem programu) Szymon Wałach podczas konferencji.

Podkreślił, że ten projekt wypełnia strategię cyfrową banku, która zakłada wypracowanie platformy współpracy ze start-upami.

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Do realizacji wybrano 10 akceleratorów, które miały współpracować i realizować programy we współpracy z 10 dużymi przedsiębiorstwami. Obecnie wybrane akceleratory współpracują z 71 dużymi przedsiębiorstwami, zaś liczba start-upów objętych programem wynosi ok. 270.