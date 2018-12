Są chętni na akcje na blockchain. Neufund zebrał w pierwszej ofercie 3 mln euro

To ważna wydarzenie na innowacyjnym rynku kapitałowym. Jak dowiedział się portal money.pl, platforma Neufund domyka właśnie pierwszą, w pełni legalną emisję akcji opartą o blockchain (Equity Token Offering). Do teraz udało się zebrać ok. 3 mln euro.

Pierwszą firmą, której walory są sprzedawane przez Neufund jest Fifth Force GmbH. Emisja akcji potrwa do niedzieli 16 grudnia. Wsparcie postanowiło okazać ok. 25 inwestorów. Wśród nich są inwestorzy kapitałowi (aniołowie biznesu oraz fundusze venture capital, czyli podwyższonego ryzyka), a także prywatne osoby.

Wśród tych inwestorów są ważne nazwisko rynku VC: Michael Jackson (Mangrove VC), Christophe Maire (Atlantic Labs), Frank Thelen (Freigeist Capital) oraz Eric Wahlforss (SoundCloud founder). Emisja jest w pełni zgodna z obowiązującymi w Niemczech i w całej Unii regulacjami.

Platforma Neufund powstała w 2016 roku w Berlinie. Założycielką jest Polka – Zoe Adamovicz. Firma łączy cechy giełdy akcji oraz technologii blockchain, czyli rozproszonego systemu do zapisu danych. Chodzi o to, aby umożliwić młodym, technologicznym firmom pozyskanie kapitału w legalny i bezpieczny sposób. Inwestorzy dostają w zamian udziały.

- Pierwsza oferta Equity Token platformy Neufund otrzymała ogromne poparcie najbardziej doświadczonych europejskich inwestorów. To znaczące, że wszyscy razem postanowili zainwestować w ramach jednej rundy - powiedziała prezes Neufund, Zoe Adamovicz.

Jak dodała: Akcje oparte o blockchain nie różnią się niczym od tych, które można kupić poprzez tradycyjną giełdę. Są to wiążące udziały, które dają akcjonariuszom prawo do dywidendy. Blockchain to nie tylko kryptowaluty. Przede wszystkim jest to potężna technologia, dzięki której możemy budować lepsze usługi finansowe.

Zadaniem platformy jest dostarczenie architektury prawnej do bezpiecznego i legalnego przeprowadzenia oferty publicznej na blockchainie. Po zakończeniu oferty wydawane są equity tokeny, które odzwierciedlają udziały w firmie.

Szacuje się, że w ciągu dwóch lat wartość rynku cyfrowych walut może wynieść 10 bilionów dolarów.

