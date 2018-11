Samolot Small Planet wzbił się w niebo ostatni raz. Firma znika po bardzo ciężkim sezonie letnim

Wkrótce maszyna zostanie zwrócona leasingodawcy, a firma albo zniknie, albo przekaże swoje aktywa (know-how, certyfikat i licencja przewoźnika lotniczego (AOC), sloty, zgromadzone przez lata części zamienne do samolotów, a nawet część pracowników) innej firmie w ramach przygotowanej likwidacji – informuje "Rzeczpospolita".

- Jest to rozwiązanie, które zostało wprowadzone do polskiego prawa przed dwoma laty i polega na tym, że do nabywcy trafiają aktywa firmy, ale bez jej długów. O tym, czy inny podmiot może przejąć w ten sposób upadłą spółkę, decyduje sąd. W Polsce procedura ta zostałaby przeprowadzona pierwszy raz wobec linii lotniczej – tłumaczy Bartosz Czajka, prezes Small Planet w Polsce.