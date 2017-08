Samorządy mogą ubiegać sie o dotacje. Premier apeluje o szybką reakcję

Fot. Dominik Kulaszewicz

- Do samorządów spływają już środki na pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło po odprawie ministrów. Apelowała do samorządowców o szybkie składanie wniosków.

- Wszystkie służby są zaangażowane, w tej chwili trwa usuwanie skutków trąby powietrznej, która miała miejsce w nocy z piątku na sobotę - podkreśliła premier na konferencji prasowej.

Przypomniała, że w sobotę podjęła decyzję o uruchomieniu natychmiastowym środków na pomoc. - Te pieniądze spływają już do samorządów - dodała.

- Tutaj jest moja gorąca prośba do samorządowców, żebyście państwo jak najszybciej składali wnioski. Dzisiaj bardzo dużo jest w rękach samorządowców, bo to tam są szacowane szkody i te wnioski przygotowywane po to, żeby pieniądze z budżetu państwa mogły do was trafić - zaznaczyła premier.