Seniorzy apelują: domagamy się 500 plus

Emeryci i renciści chcą konkretów. Szefowa związku apeluje do rządu o przeforsowanie najnowszego pomysłu o specjalnym dodatku. "Czekamy na 500 plus" – mówi w Super Expressie Elżbieta Ostrowska.

Szumne zapowiedzi rządu podniosły oczekiwania seniorów. Chodzi o specjalny dodatek 500 plus. Szczegółów na razie brak.

Głos w sprawie zabrała szefowa Związku Emerytów i Rencistów Elżbieta Ostrowska. Jak tłumaczyła, czas najwyższy aby rząd przeszedł od słów do czynów. Tymczasem sprawa utknęła na posiedzeniach rządu i na posiedzeniach partii rządzącej.

Temat utknął w rządzie

- To jest sprawa, która w tej chwili jest omawiana na posiedzeniach rządu, jest omawiana na posiedzeniach kierownictwa partii rządzącej. Jest teraz zbyt wcześnie, by przedstawić konkretne projekty. Jednak zapewniam, że środki na to się znajdą, że los emerytów będzie poprawiany - zapewniał w rozmowie z Super Expressem, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Tymczasem inny politycy z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości zaczęli wycofywać się rakiem z propozycji na którą czekają miliony osób, które pobierają emerytury.

Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, mówił w mediach publicznych że rząd nie pracuje nad projektem specjalnej daniny dla seniorów. Powód? Kasa państwa może tego nie udźwignąć.

- Nawet jednorazowe świadczenie tego typu wypłacane raz w roku, jest dużym obciążeniem dla budżetu– tłumaczył Sasin.

Emeryci mają dość

Dla emerytów i rencistów to już zbyt wiele. W słowach nie przebierała szefowa Związku, Elżbieta Ostrowska:

- Mocno dziwi ta niespójność przekazu PiS. Jedno mówi Kaczyński, co innego zaraz Sasin, wcześniej Elżbieta Rafalska mówiła o 500 plus. To przykre. Seniorzy są zniesmaczeni tym wszystkim. Dostaję głosy od emerytów, że są zdenerwowani, bo zapewnia się ich o dodatku, a później wycofuje się z pomysłu. To zdumiewające i nie do zaakceptowania – powiedziała Ostrowska.

Pierwsze zapowiedzi wsparcia dla emerytów pojawiły się podczas sobotniej konwencji PiS we Wrocławiu. Kaczyński zapewniał, że rząd pracuje nad tym, aby seniorom żyło się lepiej.

GUS szacuje, że w Polsce może być ok. 9 mln emerytów. Na koniec ubiegłego roku niemal 690 tys. osób pobierających świadczenia jednocześnie pracowało.

