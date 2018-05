Serge Dassault nie żyje. Odszedł francuski miliarder, właściciel Dassault Group i "Le Figaro"

W wielu 93 lat zmarł Serge Dassault, szef koncernu lotniczo-informatycznego Dassault Group i gazety "Le Figaro". Jego majątek szacowano na ponad 27 mld dol. Aktywnie działał zarówno w biznesie, jak i w polityce. Miewał także poważne problemy z prawem.

Miliarder zmarł na atak serca w swoim biurze przy Polach Elizejskich w Paryżu. O jego śmierci poinformowała rodzina. Prezydent Emmanuel Macron stwierdził, że "Francja straciła człowieka, który poświęcił swoje życie dla stworzenia klejnotu francuskiego przemysłu".

Urodził się jako Serge Bloch, ale w 1949 r. jego rodzina zmieniła nazwisko na Dassault. Jego ojciec Marcel powołał do życia Dassault Aviation, czołowego francuskiego producenta samolotów cywilnych i wojskowych. Firma znana jest między innymi z takich samolotów jak Mirage czy Rafale, ale specjalizuje się także w produkcji małych odrzutowców dla biznesu.

And the #Falcon6X will be on the market in about 4 years, fully mature and ready for service.-Trappier pic.twitter.com/SozbRaAGyI