Kulczykowie dokopali się do gazu. Wydobycie już w czerwcu

Fot. Paweł Skraba/Reporter Spółka Serinus Energy po odwiercie buduje stację gazową w Rumunii

Kontrolowana przez rodzeństwo Kulczyków spółka Serinus Energy zakończyła prace wiertnicze na odwiercie w Rumunii. Produkcja gazu ze złoża rozpocznie się już w czerwcu.

Chodzi o odwiert Moftinu-1007 w Rumunii, który zrobiono po pożarze instalacji na tym samym złożu w grudniu ub. roku. W maju spółka Serinus Energy, w której Kulczyk Investments ma 39 proc. akcji, wznowiła prace o 300 m od spalonego odwiertu i jak widać dość szybko je zakończyła.

"Osiągnięto planowaną głębokość końcową 1.463 m. Odwiert wykonano zgodnie z zakładanym harmonogramem i ok. 20 proc. poniżej zaplanowanego budżetu" - podała spółka.

Te wiadomości zostały pozytywnie przyjęte przez giełdę. Akcje Serinus Energy rosną po półtorej godzinie sesji o 3,8 proc. Wartość spółki wzrosła o niecałe 7 mln zł do 178 mln zł

Notowania akcji Serinus Energy





Zdemontowano wiertnicę i przeprowadzana jest operacja uzbrojenia odwiertu. Prace nad uzbrajaniem i testy mają zająć około dwóch tygodni. Budowana jest też linia do przesyłu gazu z Motfinu-1007 do konstruowanej jednocześnie Stacji Gazowej Moftinu. Na niej kończona jest instalacja licznika do rozliczeń podatkowych sprzedaży gazu, spółka zainicjowała proces przekazania Transgaz zarządzania rurociągiem do sprzedaży gazu.

Transgaz zrealizuje podłączenie linii sprzedażowej gazu do krajowego systemu przesyłu gazu. Spółka spodziewa się, że wstępny rozruch i przekazanie do użytkowania stacji gazowej wraz z pierwszą produkcją z Moftinu-1000 rozpoczną się pod koniec czerwca. Gaz z Moftinu-1007 dołączy w drugiej połowie lipca.

Serinus informuje jednocześnie o opóźnieniu w dostarczeniu urządzeń do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit) i jednostki do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit). Ich wykonawca prześle je później niż wcześniej zamierzano, ale wydobycie do mniej więcej końca sierpnia będzie się odbywało bez tych urządzeń.

"Wstępny rozruch i użytkowanie stacji gazowej bez tych jednostek będzie skutkowało tym, że produkcja spółki i dostawy gazu zarówno z odwiertu Moftinu-1000, jak i Moftinu-1007 do systemu przesyłu Transgaz nastąpią już w drugiej połowie lipca 2018 r. W efekcie spółka finalizuje umowy na sprzedaż gazu z podmiotami zajmującymi się obrotem gazem, aby w imieniu spółki prowadziły sprzedaż tych wolumenów" - napisano w komunikacie.

Spółka rozpoczęła też prace inżynieryjne w celu przygotowania terenu do prac wiertniczych nad innymi odwiertem Moftinu-1003. Przewiduje się, że zajmą one około czterech tygodni od rozpoczęcia prac budowlanych.

- Spółka aktywnie śledzi rynek wiertnic w Rumunii, aby pozyskać odpowiednie urządzania wiertnicze do wykonania Moftinu-1003 i Moftinu-1004. Terminarz wierceń zarówno Moftinu-1003 (końcowa głębokość - TD 1.600 m) oraz Moftinu-1004 (TD 2.000 m) zależy od dostępności odpowiednich wiertnic - podała Serinus Energy.

