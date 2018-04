Sharon Stone wspiera polski startup. Firma walczy o milion dolarów

Znana aktorka zachęca do głosowania na Neuro Device, polską spółkę, która bierze udział w internetowym konkursie Chivas The Venture. 27 przedsiębiorstw z całego świata walczy w nim o milion dolarów na rozwój.

W konkursie biorą udział firmy z "misją społeczną". O tym, kto wygra, decydują w głosowaniu internauci. Polski startup pracuje nad technologią, która ma pomóc w leczeniu afazji. O oddanie głosu właśnie na warszawską firmę apeluje na Twitterze Sharon Stone.

"To dla mnie ważne. Proszę, poświęćcie chwilę, oddajcie głos i zmieńcie świat milionów osób chorujących na afazję" - napisała aktorka. "To tylko dwa kliknięcia. Głosujcie na świat wolny od afazji!" - zakończyła swój wpis.

This is important to me. Please take a moment now to vote & help change the world for millions of people suffering from aphasia. 2 clicks. TY S

Vote for an aphasia-free world! https://t.co/TJ3Ift0Iwe pic.twitter.com/b9zePRRay1 https://t.co/DJmefdV10O