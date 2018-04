Słabe wyniki Lotosu. Zyski na zakazie handlu w niedziele nie wystarczyły

Fot. Grupa Lotos Poprawa zysków stacji Lotos nie wystarczyła. Spadło wydobycie

Grupa Lotos zwiększyła przychody w pierwszym kwartale, co jednak w ogóle nie przełożyło się na zyski. Spółka powstrzymała swój apetyt na Wielkanoc i sprzedawała paliwa z niższą marżą.

Grupa Lotos miała 320,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale, czyli dużo gorzej niż rok wcześniej, gdy była na plusie 410,9 mln zł. I to wszystko przy przychodach wyższych o 16 proc. rok do roku.

Spadek zysków nie wziął się przy tym z jakichś czynników jednorazowych, czy kosztów finansowych. Po prostu firma zarabiała mniej na paliwach.

Marża na sprzedaży paliw była o 13 proc. niższa niż rok temu. Innymi słowy spółka brała mniej dla siebie od klientów. W sezonie wielkanocnym, który w tym roku był dużo wcześniej niż rok temu i zahaczał o marzec, firma jak widać z nas bardzo nie zdzierała.

Choć Lotos sprzedał o 23 proc. więcej paliw, to dało to „tylko” 18 proc. więcej uzyskanej z nich wartości przychodów, a 24 proc. mniej zysku EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację).

Przerób ropy wzrósł o aż 33 proc. do 2,6 mln ton z 1,9 mln ton rok wcześniej, z tym, że rosyjska ropa Ural traci dominację. Jej przerób wzrósł co prawda o 19 proc. rdr, ale szybciej rósł przerób innych gatunków.

Od listopada firma sprowadza ropę z USA. Lotos amerykańską ropę ujmuje w segmencie „pozostałe gatunki ropy” - przerób tych gatunków wzrósł o aż 67 proc. i stanowią już ponad jedną trzecią importowanych przez Lotos paliw.

Wybrane dane finansowe Grupy Lotos (skons., mln zł) mln zł 1 kw. 2018 1 kw. 2017 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 6324,7 5447,3 16,1 24185,6 20931,1 15,5 Zysk operacyjny 447,8 576,5 -22,3 2228,5 1854,7 20,2 Zysk EBITDA 630,9 803,1 -21,4 3072,8 2922,6 5,1 Zysk netto 320,8 410,9 -21,9 1671,8 1015,2 64,7 Przepływy operacyjne -136,2 145,5 -193,6 3126,5 2653,9 17,8 Przepływy inwestycyjne -184,4 -447,5 58,8 -1448,7 -1003,2 -44,4 Przepływy finansowe -233,9 259,4 -190,2 -482,7 -1201,4 59,8 Marża EBITDA 9,98 14,74 -4,77 12,71 13,96 -1,26 Marża netto 5,07 7,54 -2,47 6,91 4,85 2,06 Źródło: raport kwartalny spółki

Stacje na plusie

Co ciekawe, wyniki stacji własnych Lotosu się poprawiły. Choć przybyły tylko cztery stacje własne i zamknięto trzy patronackie - w rezultacie Lotos ma 488 stacji - to sprzedaż paliw wzrosła tam o 11 proc. do 284 tys. ton. Przychody zwiększyły się o 10 proc., ale zyski o aż 31 proc. (EBITDA).

Jak widać, zakaz handlu w niedziele wprowadzony w marcu spółce na pewno nie zaszkodził. Prognozowano, że stacje paliw będą jednym z beneficjantów nowego prawa. I chyba tak jest, a przynajmniej na stacjach Lotosu i Orlenu. Ten drugi zwiększył zyski polskich stacji paliw o 27 proc. (EBTDA).

Powodem gorszych wyników, oprócz niższych marż był też segment wydobywczy. Mimo wzrostu notowań ropy o 25 proc. oraz gazu ziemnego o 35 proc., co powinno dać większe zyski, firmy Lotosu eksploatujące złoża sprzedały o aż 21 proc. mniej niż rok temu. „W rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął poziom 204,7 mln zł (-22,9 proc. rdr)” - podała spółka.

