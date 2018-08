Słynne centrum handlowe w Warszawie zmienia właściciela. Wars, Sawa i Junior sprzedane

Fot. Centrum Marszałkowska / materiały prasowe Finalizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia określonych warunków zawieszających.

Za ponad 301,5 mln euro firma Atrium chce kupić warszawskie centra handlowe Wars, Sawa i Junior. Finalizacja umowy nastąpi jeszcze w tym roku.

Atrium nabywa kompleks Wars Sawa Junior od firmy PFCEE, będącej funduszem zarządzanym przez CBRE Global Investors, korzystając z po części ze środków własnych i po części z zewnętrznych źródeł finansowania.

Kompleks Wars Sawa obecnie jest jednym z najbardziej znanych i popularnych obiektów handlowych w Warszawie, cieszącym się wysoką liczbą odwiedzających, przekraczającą 60 milion osób rocznie.

Oferuje on 26 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni najmu wynajętej krajowym i międzynarodowym markom, takim jak H&M, C&A, CCC, TK Maxx i Zara. Ponadto w kompleksie mieści się kolejne 11 tys. m kw. powierzchni - głównie biurowej i magazynowej.

- Obiekt Wars Sawa Junior jest jednym z najbardziej znanych i najlepiej zlokalizowanych obiektów handlowych w warszawskim śródmieściu, a także posiadającym największą liczbę odwiedzających, co czyni go znakomitym uzupełnieniem naszego polskiego portfela. Kompleks Wars Sawa Junior to nie tylko kolejny kluczowy obiekt handlowo-usługowy o dominującej pozycji w regionie w naszym stale powiększającym się portfolio aktywów na warszawskim rynku. Otwiera on również wiele interesujących możliwości w zakresie przebudowy i zarządzania, co pozwoli nam rozwijać to centrum i pomnażać płynące z niego zyski, wykorzystując w pełni jego niezrównane położenie w najlepszej śródmiejskiej lokalizacji. Transakcja nabycia jest zgodna z naszą strategią koncentrowania w portfelu Atrium prestiżowych centrów handlowych w Polsce i w Czechach, generujących wyższe przepływy środków pieniężnych - powiedział Liad Barzilai, prezes zarządu Grupy Atrium.

Po zakończeniu transakcji Atrium będzie posiadało w Warszawie cztery flagowe centra handlowe. Grupa Atrium to właściciel, zarządca i deweloper centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

